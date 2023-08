Comunicazione ditta Athena centralino Distretto di Siniscola

In data 21/08/2023, intorno alle ore 11:30, la Ditta Athena, che si occupa dell’assistenza infrastrutture tecnologiche e informatiche per l’ASL di Nuoro, ha riscontrato un guasto del centralino telefonico nel Distretto Socio Sanitario di Siniscola, probabilmente causato dal blackout elettrico accorso in quella data.

Per questo motivo da allora le sedi di Siniscola si trovano ad essere isolate telefonicamente. attualmente si sta ricorrendo ad un piano provvisorio per limitare i disservizi, attivando i trasferimenti di chiamata verso i numeri cellulari. In parallelo la ditta Athena sta mandando avanti tutte le procedure per la fornitura di una nuova centrale telefonica con relativi telefoni, attività che si prevede possa concludersi a fine della prossima settimana.

L’Azienda si scusa per i disagi.

