Comuni sardi e Pnrr: monitoraggio e rendicontazione

Settembre sarà un mese caldo per i Comuni della Sardegna chiamati ad un impegno particolare sul fronte dell’utilizzo dei fondi del PNRR, della loro gestione e della rendicontazione oltre che del monitoraggio dei progetti.

Scendono in campo le loro associazioni, in particolare l’ASEL Sardegna che per Venerdì 8 settembre ha organizzato a Cagliari, nella propria Sala Convegni in Piazza Galilei n. 17 un importante seminario di aggiornamento sullo stato dell’arte attraverso una visione complessiva della struttura del PNRR; analizzando alcune semplificazioni operate e fornendo suggerimenti utili per come monitorare e rendicontare i progetti.

Sarà illustrato nei dettagli il “Sistema Regis” attraverso l’esame di tutte le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato sul monitoraggio

dei progetti per chiarire i compiti e le responsabilità sia delle Amministrazioni Centrali sia dei soggetti attuatori oltre alle informazioni pratiche sui dati e sui documenti da inserire, con le relative scadenze. La docenza è affidata alla dottoressa Barbara Ruspandini, esperta di valore internazionale in monitoraggio e rendicontazione PNRR e Fondi Strutturali.

Il Programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna Tel. 070/42233 – 349.7027578 – mail: asel@aselsardegna.it

Cagliari 28 Agosto 2023