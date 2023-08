Comune di Subiaco (Rm) – delibera di Consiglio n° 41 del 09/08/2023 opposizione

Comune di Subiaco (Rm) – delibera di Consiglio n° 41 del 09/08/2023 opposizione,Il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo in riferimento all’oggetto fa ferma opposizione . Si precisa che in materia di Usi Civici, che mediante l’introduzione di tre nuovi commi (8-bis, 8-ter e 8-quater) all’art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, i Comuni la dove autorizzati dalle Regioni, sono consentiti i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute – nei casi di terreni appartenenti al demanio civico in situazione di accertata e irreversibile trasformazione – in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente. Affinché questo possa avvenire, i terreni: – devono aver perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

– devono essere stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

– non devono essere stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto, terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile degli enti. Questi terreni vengono di conseguenza demanializzati, mentre quelli dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico vengono di conseguenza sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico. Si ritiene che con la delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 09/08/2023 approvata, non ci siano le condizioni di Legge per poter esercitare da parte del Comune di Subiaco (Rm) , tale trasferimento in quanto su il territorio della Monna Dell’Orso , ci sono CARATTERI, di inalienabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità, e immodificabilità della destinazione, ove si esercita la conservazione delle proprietà collettive, governata dall’interesse pubblico alla tutela del paesaggio(cfr. 142 es eg. Dlgs. 42/04 . Diversamente questa trasferibilità genera anche un oneroso danno erariale . Per queste motivazioni chiediamo opposizione e l’annullamento di tale provvedimento, delibera di Consiglio Comunale n°41 del 09/08/2023 trasferimento usi civici . Certi dell’accoglienza della presente, Ringraziano .