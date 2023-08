Comune di Subiaco (Rm), delibera di Consiglio 9/8/2023 o.d.g. trasferimento degli usi civici da aree corrispondenti

Egregio Sindaco in riferimento all’oggetto, il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, e’ venuto a conoscenza dai mezzi di comunicazione, della approvazione di delibera di Consiglio Comunale e ad unanimità, della questione del trasferimento di aree ad usi civici.

Restiamo esterrefatti della votazione, dove a quanto pare sia stato molto abile a fare votare anche tutta la minoranza e in questo caso specifico anche il PD su un tema molto delicato, che a quanto pare, tocca aree ambientali del nostro territorio protette e che usate in maniera impropria può causare un disastro ecologico di grandi proporzioni e anche per la salute dei Cittadini .

Siamo rammaricati che le opposizioni non hanno avuto la accortezza a questa sensibilità’ di grandissimo rilievo pubblico e si siano tutti piegati in maniera indegna, non si capisce la motivazione; forse la conosciamo, ma ci riserviamo da commenti che potrebbero suscitare la animosità’ di qualcuno .

RIVEDETE in autotutela questo punto le posizioni, perché tutto si puo’ compiere, , ma con metodi scientifici e professionali, che salvano capra e cavoli ! Ma qualcuno ha la smania di fare, soldi e soldi e soldi ? Che mania….. !

Non oltre questa scandalosa delibera determina, da studi da noi commissionati in precedenza, perché da sempre abbiamo avuto una attenzione particolare a certi territori e non per ragioni personalistiche, un grave danno erariale ENORME !

Non ci eravamo in precedenza sbagliati, quando abbiamo portato a conoscenza con comunicati, dell’inciucio politico tra una certa destra e una certa corrente politica del PD che interagiscono politicamente a tutti i livelli assieme, già da diversi anni e fanno finta di farsi opposizione, ma poi vanno sotto braccio e si stimano pure politicamente tra di loro. Tutto questo , produce lo scempio che si sta mettendo in opera con questo trasferimento degli usi civici .

Le comunichiamo che se non ci sarà un ripensamento su questa delibera, denunceremo il fatto alla Procura della Corte dei Conti, per eventuale danno erariale .

Certi di averle fatto cosa grata, restiamo a completa disposizione .

Cordiali saluti