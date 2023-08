Compagnia Berardi Casolari Io provo a volare

Compagnia Berardi Casolari Io provo a volare Omaggio a Domenico Modugno di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari con Gianfranco Berardi e con Davide Berardi – voce solista e chitarra e Giulia Bertasi – fisarmonica costumi Pasqualina Ignomeriello regia e luci Gabriella Casolari

advertisement

Premio Speciale della Giuria – JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia) “for aesthetic emotion, pure and joyful that was caused in cheerful audience”

Premio del Pubblico – JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia)

Premio Antonio Landieri – Miglior spettacolo del 2011 – Napoli

“Io provo a volare” è una drammaturgia originale che, a partire da cenni biografici su Domenico Modugno, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia che cercano di realizzare il sogno di diventare artisti.

Ed è proprio attraverso la descrizione delle aspettative, delle delusioni e degli sforzi che si articola il racconto.

La storia vede lo spirito di un custode di un teatrino di provincia che, a mò di vecchio capocomico, torna in scena ogni notte, a mezzanotte, in compagnia dei suoi musicisti all’interno del teatro, in cui mosse i primi passi.

Così fra racconto, musica e danza, accompagnati dalle musiche di Modugno, interpretate da chitarra e fisarmonica, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli incontri, gli stages, le prove, la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro al paesino, al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a tornare.

Il lavoro quindi, utilizzando la figura di Modugno come simulacro, rende omaggio agli sforzi ed al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in particolare, che, spinti da passione, costantemente si lanciano all’avventura in esperienze giudicate poco dignitose, solo perché meno visibili.

RECENSIONI

Gianfranco Berardi, sicuramente uno degli astri nascenti del nostro teatro…Era da molto tempo che non vedevo un attor giovane stare in scena con tanta sicurezza e tenere in pugno lo spettatore con tanta beffarda spavalderia ma anche con irresistibile complicità.

Cultureteatrali.org • Marco de Marinis

…brilla il filone degli show pugliesi, col nuovissimo Io Provo a Volare in cui Gianfranco Berardi interpreta uno Spirito del Teatro spinto dal suo entusiasmo a risuscitare la orchestraccia che è in scena con il racconto di una vita dedicata al teatro per cui scodella battute dell’Amleto e per l’entusiasmo della sala arriva a identificarsi con Domenico Modugno.

La Repubblica • Franco Quadri

Il volo di Gianfranco Berardi, attore straordinario, è uno di quei voli quasi rasoterra, che non possono lasciare indifferenti gli spettatori… …Questo lavoro che non è solo uno spettacolo teatrale ma un piccolo sogno da regalare al pubblico che c’era e che verrà… …E’ un teatro povero ma vivo. Poesia pura.

L’Unità • Francesca De Sanctis

Berardi va a pescare soprattutto nel varietà e nel cabaret, con efficace esagerazione spesso macchiettistica, pensando a Petrolini, Totò, Karl Valentin e Leo De Berardinis e a certe sue allucinate apparizioni.

Il Sole 24 ore • Antonio Audino

La compagnia

La Compagnia Berardi Casolari porta in scena «un “teatro controtemporaneo” attento ai conflitti che l’individuo ha con se stesso e con la realtà che lo circonda. Un teatro che pone l’attenzione sugli ossimori, su i paradossi e le contraddizioni dell’epoca attuale».

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari si incontrano per la prima volta nel 2001 durante la produzione dello spettacolo Viaggio di Pulcinella alla ricerca di Giuseppe Verdi di e con Marco Manchisi. I due artisti iniziano così a lavorare insieme alla creazione dello spettacolo Briganti, che debutta nel maggio 2003, dando vita ufficialmente alla Compagnia Berardi Casolari.

Il duo, avvalendosi di numerosi collaboratori, si occupa di produzione, promozione e distribuzione di spettacoli, e di formazione professionale, attraverso laboratori teatrali di recitazione, di scrittura e di messinscena.

I lavori della compagnia, attribuibili alla corrente della Nuova Drammaturgia, sono tutti spettacoli originali, in cui si mescolano tragedia e comicità, vissuti autobiografici e racconti archetipici di grandi classici, linguaggio poetico e gergo popolare.

Tra le produzioni della compagnia:

Briganti (2003) vince nella sezione nuova drammaturgia al Festival internazionale di Lugano

Land Lover (2009), Premio ETI – “Nuove Creatività” nel 2009

Io provo a volare – omaggio a Domenico Modugno (2010), premio Antonio Landieri come miglior spettacolo del 2010, Premio Speciale della Giuria e Primo Premio del Pubblico al JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia), nomination per il miglior spettacolo straniero al festival “Teatri del Mondo” (Buenos Aires 2018)

In fondo agli occhi (2013), nomination per la miglior regia al festival Teatri del Mondo (Buenos Aires 2018)

La prima , la migliore (2017), premio Last seen di KLP Teatro come miglior spettacolo dell’anno

Amleto Take Away (2018), premio Ubu 2019 come miglior attore e performer a Gianfranco Berardi

I figli della Frettolosa (2019), spettacolo-progetto speciale realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e con l’Istituto dei Ciechi di Milano

La compagnia gira con i suoi spettacoli sia in Italia che all’estero (Francia, Argentina, Bolivia, Serbia, Slovenia, Georgia, Svizzera…). All’attività teatrale il duo apulo emiliano affianca da anni anche incursioni televisive e radiofoniche, partecipando a programmi come Sostiene Bollani, Quelli che il Calcio, 610 – Sei uno zero, Radio3 Suite, Ricomincio da RaiTre, e coconducendo programmi come La Giornata del Braille, trasmessi su RaiPlay.

Pubblicazioni

I testi degli spettacoli della Compagnia Berardi Casolari sono usciti in quattro pubblicazioni:

Viaggio per amore – dal deficiente a Land Lover (Ubu Libri, 2010), In fondo agli occhi (Editoria&Spettacolo, 2013), Vedere o non vedere (CUE Press, 2019), Hamlet take away (Zibaldone. Estudios italianos, 2019).