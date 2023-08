Il 5/8 JP Pineta Milano Marittima

Come on Barbie, let’s go party, E’ il film del momento che ha risollevato i cinema italiani e uno dei personaggi piu’ famosi del mondo Barbie ; chi non ha almeno una Barbie in casa alzi la mano! Ed è proprio a lei che è dedicato il party di sabato 5 agosto del JP Pineta di Milano Marittima. L’allestimento del locale sarà a tema.