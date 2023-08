Città Medievali, pienone per l’Orchestra Filarmonica della Calabria

A Monte San Giovanni Campano, dopo Fiuggi e Vicovaro, tutto esaurito per la formazione musicale diretta da Vincenzo Mariozzi che si è esibita nel bellissimo castello ducale ottenendo ripetuti applausi. Stasera si va a Bellegra, domani a Terracina.

Grande successo per l’Orchestra Filarmonica della Calabria in «tour» al Festival dei Borghi e delle Città Medievali, giunto alla 43ma edizione. Dopo il pienone a Fiuggi e a Vicovaro, lunedì gli orchestrali diretti da Vincenzo Mariozzi hanno fatto il «tris» nello stupendo castello di Monte San Giovanni Campano in una serata-omaggio Ennio Morricone.

Posti a disposizione tutti esauriti, pubblico attento ed elegante per un altro appuntamento da incorniciare nella cittadina in provincia di Frosinone, che quest’anno ha già ospitato l’attrice Ornella Muti, sempre per il Festival delle Città Medievali.

La Filarmonica della Calabria ha interpretato un programma dedicato a musica e cinema con alcune delle più note colonne sonore di Ennio Morricone. Una serata di emozioni in omaggio al grande compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, uno dei più importanti compositori cinematografici di sempre.

Presenti tra il pubblico anche i sindaci di Monte San Giovanni Campano e Vicovaro (Roma), Emiliano Cinelli e Fiorenzo De Simone.

Prossimi appuntamenti

Stasera (martedì 8) il Festival delle Città Medievali si trasferisce a Bellegra (Roma), dove nel suggestivo convento di San Francesco si replica l’appuntamento di ieri a Monte San Giovanni Campano, sempre con Domenico Agostini tromba solista.

E domani (mercoledì 9) è in programma altro grande appuntamento a Terracina per il quinto concerto consecutivo dell’Orchestra Filarmonica della Calabria.

Nella città marittima del Pontino il solista sarà il maestro Bruno Di Girolamo, che sarà chiamato a interpretare il concerto per clarinetto di Saverio Mercadante. In locandina anche brani di Vivaldi e Puccini. L’appuntamento è al Duomo di San Cesareo alle ore 21.15.