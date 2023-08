Città Medievali, estate di grandi spettacoli

Dopo il trionfo dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, venerdì sera un altro appuntamento di alto livello con il Festival dei Borghi e delle Città Medievali. Applausi per il violinista Alessio Bidoli e il pianista Stefano Ligoratti. Ora pausa di Ferragosto, poi appuntamento ad Arsoli e di nuovo a Monte San Giovanni Campano

Grande successo anche venerdì sera (11 agosto) a Fiuggi per la 43ma edizione del Festival dei Borghi e delle Città Medievali. Dopo l’applaudito tour dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, ieri sera nella stazione termale c’è stato l’omaggio a Milstein. Sul palco del teatro comunale sono saliti il violinista Alessio Bidoli e il pianista Stefano Ligoratti. Hanno eseguito un programma con brani di Tratini,Kreisler, Schumann,Sait-Saens e Ravel. Un’altra serata da incorniciare per la cittdadina termale, dopo il grande successo ottenuto, sempre a Fiuggi, dall’Orchestra Filarmonica della Calabria. Quest’ultima aveva infatti fatto registrare il “tutto esaurito” nella sala dell’Officina della Memoria, vicino alla Fonte di Bonifacio.

Il festival

La 43ma edizione della kermesse itinerante di musica classica continua dunque con uno straordinario successo di pubblico. Il successo è dato soprattutto dalla presenza di artisti di alto livello (protagonista anche l’attrice Ornella Muti) e da un programma definito con attenzione dal direttore artistico Vincenzo Mariozzi. Ora il Festival, che si svolge in diversi comuni tra la Valle dell’Aniene e la Ciociaria, si ferma per la pausa di Ferragosto. Il prossimo appuntamento è in programma già il 16 agosto alla scalinata del Castello Brancaccio di Arsoli (ore 21.15). Qui ci sarà un’altra serata dedicata a Bach con Mirella Pantano (flauto), Vincenzo Mariozzi (clarinetto), Bruno Di Girolamo (clarinetto), Massimiliano Ghiribelli (clarinetto contralto) e Dario Goracci (clarinetto basso). Il giorno successivo (giovedì 17) si torna di nuovo a Monte San Giovanni Campano, nella sala consiliare del Comune, con la replica del concerto di Arsoli.