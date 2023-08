Cardedu: presentazione del libro “L’inadeguato ordine delle priorità altrui” di Cristina Aresu

L’atmosfera è carica di aspettativa nella comunità di Cardedu, in attesa di un evento letterario di grande importanza per il paese. L’Amministrazione Comunale ha infatti lanciato un caloroso invito a tutti gli appassionati di letteratura per partecipare alla presentazione del romanzo “L’inadeguato ordine delle priorità altrui”, opera edita da Catartica edizioni scritta dalla brillante autrice Cristina Aresu, originaria di Cardedu stessa. L’evento si svolgerà presso la Sala Consiliare il 25 agosto 2023, con inizio alle ore 18:30.

Cardedu: presentazione del libro “L’inadeguato ordine delle priorità altrui” di Cristina Aresu