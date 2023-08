“Cantus e Melodias de Cuatru Provincias”, il coro Serpeddì Sinnai fa conoscere il canto tradizionale

“Cantus e Melodias de Cuatru Provincias”: rassegna itinerante del “Coro Serpeddì Sinnai” per far conoscere il canto tradizionale e d’autore

Il progetto prevede 4 diverse manifestazioni, una per ex Provincia Storica della Sardegna, a partire dal 25 agosto 2023 a Nuoro per finire il 16 dicembre 2023 a Sinnai.

Cagliari, 17 agosto 2023 – Si chiama “Cantus e melodias de cuatru Provincias”, ed è una rassegna corale itinerante. Voluta dall’Associazione Culturale Coro Serpeddì Sinnai, ha come obiettivo quello di divulgare e implementare il canto tradizionale e d’autore nelle nuove composizioni musicali polifoniche delle rispettive regioni storiche della Sardegna, insieme alla conoscenza reciproca dei propri canoni melodici e linguistici.

– Il progetto.

La manifestazione sarà articolata in 4 diverse date, in 4 città della Sardegna, una per ex Provincia Storica; a partire dal 25 agosto 2023 a Nuoro per finire il 16 dicembre 2023 a Sinnai. Gli appuntamenti avranno luogo nelle città delle seguenti Provincie Storiche: a Sinnai per la ex provincia di Cagliari, a Nuoro per la Provincia di Nuoro, a Ozieri per la Provincia di Sassari, a Oristano per la Provincia di Oristano.

Le quattro esibizioni in programma si svolgeranno la prima a Sa Tanca Manna a Nuoro, la seconda nella chiesa di San Francesco a Ozieri, mentre a Oristano e Sinnai nei rispettivi teatri comunali.

Sono coinvolti nel progetto: Il CORO SERPEDDì SINNAI, rappresenta la ex Provincia Storica di Cagliari e gli compete l’esibizione nella 4 diverse manifestazioni; il repertorio di canti sardi nella variante linguistica Campidanese.

I CANTORI Dl VIA MAJORE, rappresenta la Provincia Storica di Nuoro e gli compete l’esibizione nella 4 diverse manifestazioni il repertorio di canti sardi nella variante linguistica Nuorese.

CORO SA PINTADERA rappresenta la Provincia Storica Oristano e gli compete l’esibizione nella 4 diverse manifestazioni; il repertorio di canti sardi nella variante linguistica alto Campidanese.

CORO CITTA Dl OZIERI rappresenta la Provincia Storica di Sassari e gli compete l’esibizione nella 4 diverse manifestazioni; il repertorio di canti sardi nella variante linguistica Logudorese.

Gli appuntamenti del coro

Il primo appuntamento è venerdì 25 agosto alle 20.30 nel Parco Tanca Manna a Nuoro. Parteciperanno il Coro Serpeddì Sinnai con il M° Andrea Desogus, i Cantori di via Majore di Nuoro diretti dal M°Alessandro Catte; l’Orchestra Popolare Sarda con il M° Orlando Mascia, il Coro San Teodoro di Paulilatino diretti dal M° Maria Chiara Piras; il Coro Città di Ozieri diretti dal M° Alessandro Falchi, conduce la serata Ottavio Nieddu.

La rassegna “Cantus e melodias de cuatru Provincias”; tramite la collaborazione e l’interessamento del coro I Cantori di via Majore;; è stata inserita nelle manifestazioni collaterali alla Festa del Redentore di Nuoro.

“L’obiettivo del Coro Serpeddì – ha detto il presidente Tonio Lussu – è quello di promuovere e diffondere le antiche e nuove composizioni corali della tradizione Sarda, principalmente quelle di Sinnai e del Campidano, e ancora sostenere il canto sardo di ispirazione popolare nella variante linguistica Campidanese. Il nostro gruppo canoro che vanta un passato straordinario. Nato nel 1956, ha fatto la storia delle corali in Sardegna, nella penisola e all’estero per oltre due decenni”.

