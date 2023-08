Cambio di programma per il V Festival Palcoscenici d’Estate

E domani (giovedì 3 luglio) h 22 ad Allai “L’Incantatore di Folle” di e con Saeed Fekri

Cambio di programma per il V Festival Palcoscenici d’Estate

advertisement

Cambio di programma per il V Festival Palcoscenici d’Estate

L’arte del mimo sbarca nel Barigadu con “L’Incantatore di Folle”, immaginifico e coinvolgente spettacolo dell’artista iraniano Saeed Fekri, in cartellone DOMANI (giovedì 3 agosto ) alle 22 in piazza dei Balli ad Allai (OR) per un nuovo appuntamento con la V edizione del Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Allai.

“L’incantatore di Folle” (in tournée nell’Isola per Intersezioni / rete di festival senza rete) è una pièce costruita sul talento e sulla bravura del mimo e fantasista Saeed Fekri, e si inserisce nella tradizione della moderna pantomima, reinventata da Etienne Decroux e fiorita a partire dagli Anni Trenta in Francia, sotto l’influenza delle idee di Jacques Copeau e Gordon Craig sul rinnovamento del teatro, come dello stile interpretativo di Jean-Louis Barrault nel segno di un “teatro totale”, culminante infine con la nascita del “mimo moderno” di Marcel Marceau e le raffinate tecniche espressive elaborate da Jacques Lecoq.

Saeed Fekri

Nato a Teheran, in Iran e trasferitosi in Italia per completare i suoi studi, Saeed Fekri, una laurea in architettura a Firenze, scopre quasi per caso l’arte del mimo e il teatro di strada, per poi farne una professione, mettendo in campo le sue straordinarie doti espressive e la sua eccellente mimica, insieme al piacere di intrattenere e far divertire il pubblico con le sue performances.

Il corpo diventa strumento duttile, animato in ogni sua parte, per evocare storie e personaggi, partendo dagli insegnamenti di Marcel Marceau ma anche dell’indimenticabile Charlie Chaplin e del principe della risata, Antonio De Curtis in arte Totò.

Ispirandosi ai celebri e fortunati “numeri” di grandi maestri, Saeed Fekri reinterpreta l’arte del mimo adattandola a sé, alla propria sensibilità e al proprio linguaggio fisico, per declinarla in maniera originale, attraverso una ricca inventiva, in una costante e diretta interazione con il pubblico, disegnando spettacoli pieni di fantasia e di poesia.

Il mimo iraniano, all’attivo un’intensa carriera internazionale tra apparizioni televisive (anche come ospite al “Maurizio Costanzo Show”), inviti a rassegne e festivals in Europa e oltre oceano, importanti premi e riconoscimenti (come il premio alla carriera “Valorizzazione delle espressioni artistiche” della Regione Piemonte) conduce il pubblico in un mondo magico, in cui tutto può accadere e ogni oggetto si trasforma, tra palloncini colorati, giochi di equilibrio e atmosfere circensi, incantando grandi e piccini. “L’Incantatore di Folle” di e con Saeed Fekri è una performance strutturata e multiforme, che muta e si arricchisce di volta in volta, in un susseguirsi di sketches e buffe gags, di “numeri” interessanti, divertenti e sorprendenti, capaci di emozionare far sorridere… come in un sogno ad occhi aperti.

Prossimi appuntamenti

Il V Festival Palcoscenici d’Estate prosegue ad Allai fino al 19 agosto: i prossimi appuntamenti, in questo intenso fine settimana, sono venerdì 4 agosto alle 22 in piazza Santo Isidoro con “Why Clitemnestra Why?”, una pièce di teatro e videomapping de L’Effimero Meraviglioso, tratta da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar, con un’intensa Miana Merisi, per la regia di Maria Assunta Calvisi e sabato 5 agosto alle 22 in piazza dei Balli con “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro, moderna fiaba ecologica scritta e diretta da Rosalba Piras, sul palco con Tiziano Polese e Antonio Luciano, in una inedita versione delle avventure di una bimba capricciosa e distratta che nel bosco finisce con l’incontrare… il lupo…

Cambio di programma

Rimandato a nuova data (ancora da definire), a causa di un problema inerente alla casa editrice, l’atteso appuntamento con Peppe Barra per la presentazione in forma di recital del suo libro “Lengua serpentina e altri racconti” da “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile (Giuseppe Barile Editore), già in programma lunedì 7 agosto ad Allai per il V Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno.

Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai proseguirà fino a sabato 19 agosto con un ricco carnet di eventi fra spettacoli, recitals e concerti, con alcuni dei protagonisti della scena isolana e nazionale, ma c’è spazio anche per gustosi “Spaghetti Musicali: un’occasione per visitare il paese del Barigadu e riscoprire, insieme al fascino delle statue menhir, anche la magia di un cielo stellato…

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai è organizzato dal Teatro del Segno con ideazione e direzione artistica di Stefano Ledda, e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e inserito nel progetto Intersezioni / rete di festival senza rete promosso da Fed.It.Art Sardegna, e si avvale delle preziose collaborazioni con la Fondazione Sardegna Film Commission, il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e Guilcer Spettacoli. Il Teatro del Segno aderisce al CUSS / Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal vivo della Sardegna.

INGRESSO GRATUITO per tutti gli eventi del Festival

Per altre notizie simili clicca qui: Coldiretti Nuoro-Ogliastra: eccellenze agroalimentari in vetrina