Cala il sipario sui Tramonti di Porto Flavia

Termina così la rassegna musicale “I Tramonti di Porto Flavia”: il 20 agosto il concerto del “Duo Shardana” con Tony Chessa (flauto) e Alberto Falcione (chitarra)

Dopo il grande successo dei primi due concerti, cala il sipario sulla rassegna musicale “I tramonti di Porto Flavia”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua. Qui infattii presenti potranno godere non solo della musica più raffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis-Iglesiente. Il concerto si svolgerà infatti davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto del Mediterraneo.

Domenica 20 agosto, alle 20.30 salirà sul palco il Duo Shardana composto dal flautista Tony Chessa e il chitarrista Alberto Falcione per un concerto dal titolo “Fusione Musicale tra America e Europa”. Il Duo eseguirà musiche di autori di varie nazionalità che hanno saputo unire la musica colta europea con generi differenti di folklore, spaziando dalla musica tradizionale spagnola a quella brasiliana, passando per quella argentina, italiana, francese ecc. Il loro stile compositivo unico ed originale, creerà un’atmosfera di piacevole ascolto.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione sul sito www.associazioneantonstadler.it

Il costo del biglietto per singolo evento è di 15 euro, tariffa ridotta a 5 euro, per i bambini sotto i 12 anni.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Teatro Electra di Iglesias.

VISITE GUIDATE

Prima del concerto, sarà possibile partecipare alla visita guidata del sito minerario di Porto Flavia. Per info, costi e prenotazioni: 0781-274507.

SERVIZIO NAVETTA

Si ricorda che per il concerto è a disposizione un servizio navetta da Iglesias a Porto Flavia al costo di 5 euro a persona (partenza ore 19 dal Cuore Immacolato, presso Giardini pubblici). Per info e prenotazioni: infoantonstadler@gmail.com

I Tramonti di Porto Flavia è realizzato con il contributo di: Regione Sardegna- Assessorato della Pubblica istruzione, Comune di Iglesias, Fondazione di Sardegna, e grazie alla collaborazione di Iglesias Servizi, Iglesias Turismo, Consorzio turistico per l’Iglesiente e Cantine Aru.