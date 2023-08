Cagliari dal vivo 2023

Cagliari dal vivo 2023, Al via nel fine settimana Sottosuoni, la rassegna di Vox Day per Cagliari dal Vivo.

Fino ai primi di settembre trenta eventi musicali in dodici serate.

Tra i protagonisti Alessandro “Asso” Stefana, Paolo Bonfanti,

Edda, Nitro, Enrico Cipollini, Sgribaz.

Al via domani al Lazzaretto di Sant’Elia con Federica Urracci Band e Salem 1692

Di scena domenica Loudstation e Black Black Istanbul.

Prende il via nel weekend la prima serie di appuntamenti con Sottosuoni, la rassegna ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo, il vasto programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune del capoluogo sardo. Tredici serate di musica dal vivo, con più di trenta concerti e oltre cento artisti partecipanti, spaziando tra i generi, dal blues al cantautorato, dall’indie al country, dal rap all’etnica: così, in pillole, si presenta Sottosuoni, che si snoderà fino a metà settembre andando in scena negli spazi periferici della città, dal Lazzaretto di Sant’Elia alla Casa Saddi di Pirri, dal Castello di San Michele al “Corto Maltese” sulla spiaggia del Poetto, alla Scuola “Luigi Pirandello” a Sant’Avendrace (che ospiterà due laboratori formativi), dopo aver lambito il quartiere Monte Mixi con il concerto degli Skunk Anansie e Black Black Istanbul dello scorso 9 giugno, grande evento di anteprima della rassegna.

Tra i nomi di spicco nel cartellone, Alessandro “Asso” Stefana (di scena il 10 agosto a Casa Saddi), Paolo Bonfanti (idem), Edda (l’11), Nitro e Sgribaz (il 13), Enrico Cipollini (il 16); e poi Federica Urracci Band, Salem 1692, Loudstation, Black Black Istanbul, Armonie Evolutive, Lord J & Sardus Pater, Musalibre, Joshburger Trio, Corale I Polyphonica, Patrick Atzori & The Crazy Slivers, Bob Forte & Skydog, The Colvins, Diego 100K & Domunos, Niño La D & RemSound (360 Clique), The Highwayman Country Band, Laura Tuveri Duo, Mom’s Spaghetti, Bob Forte trio, Pink Haus, Vio Acoustics. Un cast folto e variegato, tra professionisti della musica nazionale e giovani artisti isolani, che suonando sullo stesso palco, condividendo esperienze, tecniche e strategie compositive, trovano un’occasione di crescita personale e professionale.

Si comincia, dunque, questo fine settimana con due serate al Lazzaretto, il Centro comunale di arte e cultura nel quartiere Sant’Elia, entrambe con inizio alle 20 e con ingresso gratuito. Apre le danze, domani (sabato 5) sera la band della cantante Federica Urracci, formazione nata nel 2018 con l’intento di ricreare, seppur in contesti più informali e raccolti, le sonorità dei grandi concerti degli artisti contemporanei; il repertorio include infatti il pop e la dance più recente, da Dua Lipa, Lady Gaga, Ariana Grande fino a Beyoncé, Rihanna e i Clean Bandit, per citarne alcuni, senza trascurare i brani che hanno fatto la storia della disco. Quello della Federica Urracci Band è uno “spettacolo” strutturato: i brani si susseguono uno dopo l’altro in stile dj, con pochissime pause.

Il secondo set della serata ha per protagonisti i Salem 1692, gruppo alternative rock che si è formato a Cagliari nel 2021 intorno a Maria Luisa Angius (voce), Nicolò Mereu (chitarra), Matteo Saiu (basso) e Eugenia Soldati (batteria). Il gruppo trae ispirazione da molteplici generi, che spaziano dall’alternative rock 90/2000 al glam rock, con delle sfumature provenienti dalla dark wave. Energici, teatrali ed eccentrici, i Salem contano due singoli all’attivo corredati di video ufficiali: “ Corpse Bride “, una sofferta rock ballad, che affronta la difficile tematica della violenzadomestica, e “ My Valentine “, dove il groove e lo swing si uniscono creando un’incalzante cantilena che racconta la triste storia di un amore non corrisposto.

Doppio live anche l’indomani – domenica 6 – al Lazzaretto. Apertura (alle 20) affidata aiLoudstation, formazione attiva dal 2015 che spazia tra diverse correnti musicali e sonorità, dall’hard rock all’alternative metal, con continue influenze e ispirazioni provenienti dal mondo punk, rock classico e progressive. Tra le principali band di riferimento i Loudstation citano Alter Bridge, Tremonti, SoundGarden, Audioslave, Porcupine Tree, Dream Theater e Foo Fighters.

Al centro dei riflettori nella seconda parte della serata i Black Black Instanbul , di Claudio Fara e Martino Pala, già applauditi lo scorso 9 giugno sul palco della Fiera prima del concerto degli Skunk Anansie. Il duo si è formato a Seneghe nel 2017 e si riconosce in un stile fuzz rock nudo e crudo, ispirato da band come Black Sabbath, Royal Blood fino ad arrivare al maestro Ty Segall. A gennaio 2018 esce il loro primo singolo, Bad Kong , due mesi dopo, a marzo, viene pubblicato il disco per l’etichetta indipendente Oh Dear Records. Dopo un singolo pubblicato a dicembre 2019 sul canale Oh Dear! Records inizia il processo di produzione di nuovo materiale, a febbraio 2022 viene pubblicato il singolo Wake up and Run , seguito poi ad agosto dal singolo I’m not ready for the guns .

Info

Per seguire gli eventi di Sottosuoni con ingresso gratuito ci si può prenotare su eventbrite.it al link https://www.eventbrite.it/cc/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023-2434799 .

I biglietti per le serate con ingresso a pagamento (10, 11 e 13 agosto) si possono invece acquistare in prevendita su Vivaticket.com ricercando “Sottosuoni”: www.vivaticket.com/it/tour/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023/3496