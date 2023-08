BulTeatro: riprendono le attività

Ricominciano le attività laboratoriali e di formazione del progetto promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Bultei e curato da Valentina Loche

Lunedì 4 settembre riprenderanno gli incontri targati BulTeatro dedicati al laboratorio di teatro sociale, educativo, comunitario. Il gruppo – guidato dall’attrice, regista ed educatrice oranese Valentina Loche – è sempre aperto a nuovi iscritti, nuova creatività e nuovi stimoli.

I laboratori sono dedicati a un massimo di 12 partecipanti. Le iscrizioni per la stagione 2023-2024, aperte anche a residenti in altri comuni, possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile fare riferimento agli indirizzi e-mail sopra indicati (o scrivere al 320 810 8915).

“Il Teatro è momento importantissimo di relazione”

“Fare, scrivere e vivere il Teatro – afferma Valentina Loche – è l’intento alla base del laboratorio di teatro sociale, educativo, comunitario iniziato nel 2022 a Bultei. L’obiettivo è creare un momento di crescita artistica, educativa e sociale attraverso il teatro, momento importantissimo di relazione che consente di concentrarsi su sé stessi e di entrare in contatto con gli altri, sperimentare le potenzialità del proprio corpo, della propria voce e delle espressioni di ciascuno, imparare ad ascoltare, oltre che a farsi ascoltare”.

“Gli stimoli vengono sempre dalle persone e dagli incontri. Potete venire anche solo per dare un’occhiata, conoscerci, ispirarci e lasciarvi ispirare. Deciderete se unirvi subito a noi o in seguito, per una stagione d’arte tutta da inventare assieme. Vi aspettiamo!“, chiosano i fondatori di BulTeatro.

