“Balla & Snella”, riparte il corso vietato agli uomini

"Balla & Snella", riparte anche ad Ancona il corso vietato agli uomini

Dal 4 al 10 settembre, al Circolo Arti e Mestieri di via Flaminia, la settimana di prove gratuite del corso rivoluzionario che promette a tutte le donne un dimagrimento record

Allenarti in un ambiente maschile ti crea disagio? Ami il ballo e la musica anche se non hai mai ballato? Cerchi un sistema dove ogni allenamento è un divertimento e non un sacrificio?

Ritorna anche ad Ancona “Balla & Snella”, ovvero dimagrire ballando, il nuovo progetto per le donne creato da Olha Kravets, maestra di Tango Argentino della scuola “Pasion Tango”, e da Matteo Aringoli, entrambi diplomati e riconosciuti dal Coni/Csen.

Il corso si svolgerà dal 4 al 10 settembre con la tradizionale settimana di prove gratuite, sei giorni in tutto per sperimentare il nuovo metodo e prendere confidenza con le insegnanti.

Il corso, che garantisce in sole 12 settimane una silhouette invidiabile ballando e divertendosi, è basato su un metodo rivoluzionario che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.

Le lezioni si svolgeranno al Circolo Arti e Mestieri di via Flaminia 266 (zona Torrette). Si parte, come detto, lunedì 4 settembre con la prima ora di l ezione gratuita dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21, ma le prove gratuite proseguiranno per tutta la settimana con il seguente calendario: martedì ore 18.30/19.30; mercoledì ore 10/11; giovedì dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21, venerdì ore 10/11 e 18.30/19.30; domenica dalle ore 10 alle 11.15.

Durante le prove sarà possibile assieme alle insegnanti provare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di diversi ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Aperto esclusivamente alle donne e basato su 50 ritmi musicali che passano attraverso ogni genere – dal latino al melodico al pop – il corso ha una durata minima di tre mesi e garantisce, con solo due lezioni di un’ora a settimana, il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia, gambe, glutei e addome, la riduzione del grasso corporeo (in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal), l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento.

“Balla & Snella” – riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo – si avvale di istruttrici particolarmente referenziate.

“Sono numerose le donne – spiega Olha Kravets – che tengono alla propria forma fisica ma che cercano un’alternativa alla palestra tradizionale perché sono alla ricerca di un’esperienza riservata esclusivamente ad un pubblico femminile. Tra tante tecniche sperimentate, abbiamo scelto ‘Balla & Snella’ perché volevamo fare qualcosa di utile per le donne e penso che questo corso sia la risposta più efficace per ritrovare la silhouette della nostra giovinezza, l’autostima perduta ed il benessere psicofisico”.

La partecipazione alle lezioni dimostrative, come detto, è gratuita, ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero ⁨349 145 5645.