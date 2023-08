Bagno di folla per la festa medievale a Finalborgo (Savona)

Bagno di folla ieri sera a Finalborgo (Savona) per la 20ª edizione del

Viaggio nel Medioevo. Migliaia di visitatori hanno varcato le porte

del famoso borgo ligure per assistere al corteo storico ed ai numerosi

spettacoli itineranti. La festa medievale è ideata e organizzata

dall’Associazione Centro Storico del Finale, con il contributo del

Comune di Finale Ligure ed il patrocinio della Regione Liguria. La

festa si svolge in quattro giornate di spettacoli, che culmineranno

con la battaglia finale di domenica sera, dove tutti i figuranti

“combattenti”, nel letto del torrente Aquila, si cimenteranno nella

rievocazione ispirata agli eventi narrati nel “Bellum Finariense” da

Gianmario Filelfo del 1452.

