Asl/Sindacati e Rsu, accordo raggiunto per la graduazione delle funzioni e per la progressione economica del comparto

NUORO, 10 AGOSTO 2023 – La Direzione strategica aziendale della ASL n. 3 di Nuoro è lieta di comunicare che, in data odierna, è stato siglato un importantissimo accordo con le organizzazioni sindacali dell’area del comparto e la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) aziendale.

Fulcro dell’accordo è il Regolamento per la gestione delle Progressioni nei differenziali economici del personale del comparto, condiviso e approvato ai sensi dell’articolo 19 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) del 02/11/2022, con il quale è stato previsto di destinare fino a Euro 350.000,00 per l’attribuzione dei differenziali economici del personale del comparto dipendente a tempo indeterminato (progressioni economiche, con relativo passaggio di fascia). Una regolamentazione attesa da tempo, che interessa circa 250 dipendenti della ASL n. 3 di Nuoro, e che, grazie al lavoro portato avanti dalla delegazione trattante aziendale e sindacale, è mirato ad adeguare e migliorare le condizioni lavorative del personale del comparto dell’ASL di Nuoro che sino ad oggi era stato escluso dalle altre progressioni.

L’altro punto centrale dell’accordo riguarda la graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e dei coordinamenti: un passaggio fondamentale per l’organizzazione funzionale dei reparti, che – contestualmente al completamento degli incarichi dirigenziali e dei primariati – consente di dare gambe alle strutture della nuova ASL delineata dall’Atto aziendale, considerato che sono interessate varie figure del comparto (coordinatori infermieristici, ma non solo) per circa 70/80 strutture.

«Il protocollo sottoscritto – commenta con soddisfazione il Direttore Generale dell’ASL di Nuoro Paolo Cannas, che ha sempre gestito in prima persona la trattativa – si inserisce all’interno di un articolato processo, avviato il 18 gennaio 2023, volto da un lato ad attribuire incarichi di funzione organizzativa che daranno stabilità e un riferimento sicuro all’interno dei reparti e dei servizi ospedalieri e territoriali, dall’altro ad eliminare le disparità economiche ancora presenti e gratificare il personale per il lavoro svolto in questo particolare periodo storico».

«Come Direzione strategica aziendale – conclude Cannas – intendiamo ringraziare le sigle sindacali firmatarie, per la correttezza e il grande senso di responsabilità dimostrati nei confronti dell’Azienda e, soprattutto, dei lavoratori che rappresentano».

