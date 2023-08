Arriviamo…. Forza del Giusto.

Arriviamo…. Forza del Giusto, PRO IDEALI. Sveglia Italia. Io Cosa Faccio?.

Un Volantino Nazionale alle Italiane e agli Italiani e a chi ama l’Italia.

Scrivimi. Segna la data. Dal 25 agosto dalle ore 21.00 online sulle pagine Fb ma non solo.

Un messaggio preparatorio veicolato tramite un volantino.

Una campagna di comunicazione inviata a mezzo stampa.

Lieti di informare in anteprima gli organi e i mezzi di informazione.

Con un invito rivolto alle Italiane agli Italiani e a chi ama l’Italia, dalle Alpi alle Isole.

Ispirati a una società del giusto e degli ideali.

“Nel tuo torto il tuo cambiamento”

Per un cambiamento di un passa pensiero socioculturale.

Ovunque sei. Da solo in gruppo, con amici, seduto comodo sul divano, a cena, guardare la tv, ascoltare la musica a fare una passeggiata in piazza, sul corso, lungomare, in spiaggia e riva al mare.

Sarà un implacabile Forza del Giusto Pro Ideali?

Il 25 agosto dalle ore 21.00. lo scopriremo.

In una calda estate nel mese di agosto.

Un’ onda di speranza e fiducia in una causa mossa da un sentimento collettivo.

Ci sarai per l’Italia, gli Italiani e chi la ama.

Siamo assurti più su, vicino al cielo, anche noi.

