Arrestato trentenne di Macomer per spaccio

In arresto un trentenne, originario di Macomer, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella giornata del 17.08.2023, i Carabinieri della Stazione di Silanus (NU) hanno tratto in arresto un trentenne, originario di Macomer, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’esito di una perquisizione, è stato infatti trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di marjuana. I carabinieri hanno trovato inoltre un piccolo quantitativo di hashish.

Nella stessa giornata, nel corso di un’altra attività antidroga, gli stessi militari hanno inoltre deferito in stato di libertà un trentenne di Macomer. L’uomo infatti deteneva circa 200 grammi di marjuana, nascosta in 7 barattoli in vetro.

advertisement

Si tratta del bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Silanus (NU), coadiuvati dai colleghi della Stazione di Birori.

Le due distinte attività antidroga, portate a conclusione nella cittadina del “Marghine” rientrano tra le tante azioni di contrasto poste in essere dall’Arma dei Carabinieri di Macomer, consapevole della recrudescenza di tale fenomeno criminale che dilaga nella società civile, che crea allarme sociale.

In quest’ottica collaborano sinergicamente i Carabinieri della Compagnia di Macomer e la Procura della Repubblica di Oristano, ottenendo risultati apprezzabili percepiti favorevolmente dalla popolazione.

Per altre notizie di attualità clicca qui.