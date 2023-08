Approvato il progetto da 315 mila euro per la manutenzione straordinaria della scuola primaria di via Bellini

La Giunta Sanna, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo da 315 mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo della scuola primaria di via Bellini.

“L’intervento, finanziato dalla Regione con 252 mila euro e una quota comunale di 63 mila euro, rientra nel Piano triennale di edilizia scolastica 2008/2020 Iscol@ – precisa il Sindaco Massimiliano Sanna -.

Il progetto di manutenzione straordinaria prevede la realizzazione di controsoffitto antisfondellamento sul solaio del piano terra e la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione del piano terra”.

“Il progetto è pronto ad andare in appalto, poi occorreranno 5 mesi per realizzare le opere previste – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che mira alla messa in sicurezza dell’edificio.

Il controsoffitto antisfondellamento sarà realizzato con la stessa tipologia utilizzata al piano primo dell’edificio scolastico, in occasione dell’intervento di manutenzione realizzato nel 2018. L’installazione di un nuovo controsoffitto comporta la rimozione dell’attuale sistema di illuminazione che sarà sostituito con nuove plafoniere e lampade al LED a basso consumo energetico ed elevata capacità di illuminazione.

L’impianto verrà integrato (in linea con le normative in materia di risparmio energetico) con sensori e comandi in grado di controllare il livello e l’intensità della luce in base alla giornata e alla luce esterna per evitare eccessivi consumi energetici”.