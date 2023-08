Ancora i volontari di Scientology sul lettino dei donatori dell’Avis di Cagliari

I volontari della chiesa di Scientology rispondono all’appello dell’Avis donando il sangue nella mattinata di mercoledì 9.

Non si fanno pregare i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, quando si tratta di fare la loro parte nel prestare aiuto a chi è in difficoltà. Così nella mattinata di mercoledì 9 agosto, si recheranno nella sede dell’Avis di Cagliari, a donare il sangue, perché, come ha dichiarato uno dei volontari: “gli ospedali non chiudono per ferie e i malati di talassemia non possono rinviare la trasfusione salvavita. Vale la pena dedicare un’ora del mio tempo per aiutare chi è in difficoltà.

Un senso di responsabilità, quello dei volontari, che speriamo possa essere contagioso e coinvolgere altre persone a fare altrettanto.

La spinta ad aiutare il prossimo è una spinta naturale che ognuno di noi ha dentro. Quando la soffochiamo, per una qualsiasi ragione, percepiamo che non è stato bene; che abbiamo mancato di fare ciò che avremmo voluto fare ma, per pigrizia, egoismo o mancanza di sensibilità, non abbiamo fatto; a quel punto, qualcosa in noi si ritrae nei confronti degli altri e non stiamo bene, prima di tutto con noi stessi.

“L’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, il fondatore della religione di Scientology, ecco perché aiutare ci fa sentire bene e di valore.

Donare il sangue è un gesto di amore incondizionato e i volontari continueranno ad essere presenti ogni volta che ci sarà la necessità.

