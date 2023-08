Al Baretto di Porto Ferro torna il “BlueSunset” festival

Al Baretto di Porto Ferro il mese di agosto comincia nel segno del Blues e dell’Indie Rock. Il 02 agosto torna il “BlueSunset” festival con Stef Rosen feat. Carlo Sezzi; giovedì 03 agosto spazio a “Vibes & Waves” con la band Lo Straniero. Spie accese al calar del sole, bella gente in festa e luci garbate a illuminare la baia

Il mese di agosto porta in dote doni speciali al Baretto di Porto Ferro e alla sua gente, un piccolo grande popolo di appassionati, cultori della musica, curiosi, addetti ai lavori, turisti e viaggiatori che ha scoperta nella baia un luogo ove il mare avvolge, il tramonto travolge e il sound (vario e diverso sera dopo sera) coinvolge.

Il 02 agosto è in calendario un nuovo appuntamento con il “BlueSunset“: sul palco una vecchia e apprezzata conoscenza del festival, Stef Rosen, artista berlinese che per l’occasione sarà accompagnato da Carlo Sezzi. Giovedì 03 agosto invece spazio al penultimo appuntamento stagionale con il “Vibes & Waves“: a sprigionare note ed energia fronte mare sarà la band Lo Straniero, uno dei gruppi più presenti impattanti e interessanti del panorama idie rock dell’ultimo decennio.

Il tramonto è momento ideale per far germogliare e poi veder crescere progetti musicali, momento in cui si sta d ascoltare, ci si muove a ritmo, si balla con tutta la carica possibile, dando gratificazione e applausi alle proposte più interessanti del panorama isolano e internazionale, con affezionato sguardo del Baretto rivolto ai giovani talenti sardi.

BlueSunset

Il BlueSunset (festival blues giunto alla sua 7^ edizione) porta stavolta sul palco Stef Rosen feat Carlo Sezzi: chitarrista e cantante di Berlino, considerato uno degli interpreti del Blues più innovativi e genuini degli ultimi decenni in Europa. Il suo modo di comporre, suonare e arrangiare si ispira al blues elettrico soul degli anni ’70.

Guarda alla tradizione con un atteggiamento personale e rispettoso. Si è esibito da New York a Mosca, come artista solista e con band. Nel 2017 si è unito a un tour europeo con Tony Coleman, che ha suonato la batteria con molte leggende del Blues come Albert King, Albert Collins, Etta James, Ruth Brown e per lo stesso re dei Blues: B.B. Nel 2019, il disco “Soul Mining”, prodotto da RBB Kulturadio Berlin, è stato candidato in Germania al premio “Album of the Year” accanto a giganti della scena blues come John Mayall, Watermelon Slim, Joe Bonamassa e Walter Trout. Lavora anche come ingegnere del suono e produttore, al Fuzznote Studio di Berlino.

Vibes & Waves

Il festival Vibes & Waves, arrivato alla 6^ edizione e dedicato alle espressioni più interessanti del rock indipendente, per la sua setta e penultima uscita stagionale propone il progetto in musica Lo Straniero, label La Tempesta Dischi: il progetto nasce nel 2014. È fra i sei finalisti – su 600 partecipanti- del RockContest di Controradio a Firenze. A dicembre 2014 sono sulpalco dell’Auditorium Flog di Firenze di fronte a una giuria presieduta da Manuel Agnelli e portano a casa il “Premio De Pascale” per il miglior testo in italiano (Speed al mattino) consegnato da Cristina Donà.

A marzo 2015 il gruppo è Artista della Settimana su Mtv New Generation, nello stesso periodo partecipa al disco-tributo ad “Acidi e Basi” dei Bluvertigo. Nel 2016 la band è selezionata dalla giuria tecnica tra gli artisti più votati dal pubblico per partecipare alla quarta edizione di “Sotto il cielo di Fred” – Premio Buscaglione.

L’omonimo album d’esordio esce nel maggio del 2016 per La Tempesta Dischi: l’album è ben accolto dalla critica e la band chiude con un tour di quaranta date e partecipa ad alcuni importanti festival e rassegne come Mi Ami, Balla coi Cinghiali, NIM, A Night Like This, Alta Felicità, L’Isola in Collina. A fine 2018 esce il secondo disco “Quartiere italiano”, il singolo Psicosogno li vede insieme ai Sick Tamburo. Nel 2019 Lo Straniero è fra i vincitori della XXX edizione di Musicultura e si aggiudica il premio Musicultura in Tour – Nuovo Imaie.

Un Venerdì da Cantautori

Intanto come brace ardente sotto la cenere di un calo estivo, Un Venerdì da Cantautori (tutti i venerdì di settembre) è novità assoluta in calendario pronta a proporsi alla baia nello splendido scorcio settembrino di fine estate con: 01 settembre 2023 – BlackBoards; 08 settembre 2023 – Vincitori del Claudia Aru contest; 15 settembre 2023 – Bandito; 22 settembre 2023 – Vanessa Bissiri; 29 settembre 2023 – Raffaele Puglia.

