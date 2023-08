Aggiornamento incendi in Sardegna oggi

Tutti gli interventi del Corpo Forestale nella giornata di oggi

Notizia in aggiornamento

Due incendi rispettivamente in agro del comune di San Nicolò Arcidano ed in agro del comune di Esterzili in loc. S’Acqua Bianca (ore 10:51)

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Fenosu e Villasalto su due incendi rispettivamente in agro del comune di San Nicolò Arcidano ed in agro del comune di Esterzili in loc. S’Acqua Bianca.

Sull’incendio di San Nicolò Arcidano coordina, dunque, le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia della stazione del Corpo forestale di Marrubiu; mentre sull’incendio di Esterzili coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia della stazione del Corpo forestale di Escalaplano.

Incendio in agro del comune di Esterzili in loc. Funt.na Sadella (ore 12:10)

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto, S. Cosimo e Fenosu (Super Puma) su un incendio in agro del comune di Esterzili in loc. Funt.na Sadella. Dalle ore 12.03 è inoltre operativo anche un canadair della flotta nazionale proveniente dalla base di Olbia.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Escalaplano.

Incendio in agro del comune di Sardara loc. Coroneddas (ore 16:35)

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu su un incendio in agro del comune di Sardara loc. Coroneddas.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sanluri.

Notizia in aggiornamento