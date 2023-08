Ad Alghero la Summer School de l’Alguer

La “Summer School de l’Alguer”, organizzata dalla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI APS), avrà luogo con i propri corsi dal 4 al 30 settembre 2023

Dal 4 al 30 settembre 2023 si svolgerà ad Alghero la “Summer School de l’Alguer”, organizzata dalla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI APS) e da un gruppo di affermati artisti e professionisti coordinato da Mauro Muroni, insegnante alla Scuola del Fumetto di Milano, e finanziata dalla Fondazione di Sardegna.

I corsi e i workshop previsti dalla Summer School, dedicati alle arti visive, alla sceneggiatura e alla scrittura comica, avranno luogo presso la Biblioteca San Michele, in largo Lo Quarter, e saranno articolati come segue:

Disegno 1 (corso base, dal 4 al 15 settembre)

Dalla struttura alla resa tridimensionale di personaggi e ambienti nel fumetto. Consiste in 10 lezioni frontali dal lunedì al venerdì, 3 ore a lezione. Docente: Mauro Muroni

Disegno 2 (corso avanzato, dal 18 al 29 settembre)

Approfondimenti anatomici e resa ambientale nel fumetto. Dal bozzetto preparatorio alla line art. Consiste in 10 lezioni frontali dal lunedì al venerdì, 3 ore a lezione. Docente: Mauro Muroni

Sceneggiatura 1 (corso base, dall’11 al 15 settembre)

Dalla scrittura in prosa alla sceneggiatura del fumetto. Il soggetto e la messa in scena. L’elaborato finale consiste in una storia breve di 6 tavole. Sono previste 5 lezioni frontali da lunedì a venerdì, 3 ore a lezione.

Docente: Diego Cajelli

Sceneggiatura 2 (corso avanzato, dal 18 al 22 settembre)

Dalle immagini evocative a quelle dirette. Tecnica, triangolazione dei personaggi e sequenze. Sarà elaborata una storia breve di 12 tavole. Consiste in 5 lezioni frontali da lunedì a venerdì, 3 ore a lezione.

Docente: Diego Cajelli

Comedy (workshop dal 28 al 30 settembre)

Fornirà gli strumenti per affrontare la stesura di un testo comico, la sua interpretazione e messa in scena. Consiste in 3 lezioni frontali e un saggio sul palco, 3 ore a lezione. Docente: Alessio Tagliento

Illustrazione junior (dall’11 al 15 settembre)

È rivolto a bambini di età tra i 6 e gli 11 anni. Imparare giocando: disegno, collage e fumetto. Sarà creata una breve storia in 4 tempi. Sono previste 5 lezioni frontali da lunedì a venerdì, 3 ore a lezione.

Docente: Francesca Da Sacco

Disegno en plein air (dal 4 all’8 settembre)

La teoria del colore, mescolanze, diluizioni e tecnica dell’acquarello. Il paesaggio e lo scorcio dal vero. Comprende 5 lezioni all’aperto dal lunedì al venerdì per 3 ore a lezione. Docente: Mauro Muroni

Filmaker lab (workshop dal 28 al 30 settembre)

Gli strumenti basilari della narrazione cinematografica per la realizzazione pratica di un prodotto audiovisivo. Prevede 3 lezioni frontali per 3 ore a lezione. Docente: Giovanni Bufalini.