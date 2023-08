Ad Alghero anche ad agosto sempre aperti tutti gli uffici postali della città

Anche durante il mese di agosto Poste Italiane garantirà una presenza capillare e continuativa in tutti gli uffici postali di Alghero città.

Alghero 1, in via Carrabuffas e Alghero 2, in via Enrico Costa, saranno disponibili secondo i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Anche l’ufficio postale a doppio turno di Alghero Centro, in via Carducci, continuerà a essere operativo con orario continuato fino alle 19.05 nel corso dell’intero mese con eccezione della giornata del 14 agosto durante il quale sarà aperto al pubblico dalle 8.20 alle 13.35.

Poste Italiane ricorda che moltissime operazioni offerte tradizionalmente presso gli sportelli possono comunque essere effettuate in modo semplice e veloce senza recarsi all’ufficio postale, utilizzando la molteplicità di canali che l’Azienda mette a disposizione sul sito poste.it, sull’app “Ufficio Postale” e sull’app “Banco Posta”, attraverso i quali è possibile svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.

Poste Italiane informa, inoltre, che continueranno a essere disponibili anche gli ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, operativi presso tutti gli uffici postali della città, che, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, possono essere utilizzati per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, come anche per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti.

I Postamat possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Per altre notizie di attualità clicca qui.