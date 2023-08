1-3 settembre 2023, sul lago Maggiore tornano le vele d’epoca della Verbano Classic Regatta

Tre giorni di incontri, regate, cultura navale e momenti conviviali per gli equipaggi e il pubblico di appassionati.

Dall’1 al 3 settembre 2023 si svolgerà sul lago Maggiore, in località Cerro di Laveno Mombello, l’undicesima edizione della Verbano Classic Regatta, la più importante manifestazione italiana di questo genere in acque interne, organizzata dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano in collaborazione con il Circolo Velico Medio Verbano, la Canottieri Cerro Sportiva e il sostegno di Regione Lombardia.

Attese 40 imbarcazioni storiche che si sfideranno in occasione di due regate. Da quest’anno esordisce il concorso per il premio al miglior restauro della deriva d’epoca e il Registro Universale Inglesine, le caratteristiche lance a remi in legno dei laghi lombardi che daranno vita al primo raduno nazionale.

XI Verbano Classic Regatta

Sono circa 40 le imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali attese all’undicesima edizione della Verbano Classic Regatta, in programma dall’1 al 3 settembre 2023 a Cerro di Laveno Mombello, borgo lacustre sulla sponda orientale del lago Maggiore. La manifestazione è organizzata dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano (www.veledepocaverbano.com), in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medio Verbano e la Canottieri Cerro Sportiva con il patrocinio della FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche), AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici) e il sostegno di Regione Lombardia, Comune di Laveno Mombello. Due le regate previste.

“Questa manifestazione”, ha dichiarato il presidente AVEV Paolo Sivelli, “mantiene saldo il primato di unico e più partecipato raduno-regata nazionale in acque interne di scafi d’epoca dove, oltre alle vele latine, sono ammesse anche le derive storiche, che quest’anno potranno concorrere alla prima edizione del premio per il miglior restauro semplicemente inviando una mail di candidatura a info@veledepocaverbano.com”.

Le conferenze, i cocktail e la cena di gala

Nel corso di questa ‘tre giorni dedicati alla marineria’ i partecipanti potranno assistere a due brevi conferenze sulla cucina tradizionale del lago e la meteorologia, rispettivamente venerdì 1 settembre alle ore 11 e alle ore 18 presso le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello (www.officinedellacqua.eu). Sempre qui venerdì alle 18.30 si terrà l’aperitivo di benvenuto.

Dopo la prima regata di sabato 2 settembre, alle ore 19, presso Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello si svolgerà la cena di gala per armatori ed equipaggi, seguita da un concerto all’aperto. Al termine della seconda prova in acqua di domenica 3 settembre, alle ore 13, si terrà la cerimonia di premiazione con rinfresco per tutti i partecipanti. A chi provenisse da lontano, l’AVEV può segnalare strutture logistiche per i pernottamenti a prezzi convenzionati.

Il programma completo della manifestazione è disponibile al link https://www.veledepocaverbano.com/verbano-classic/ .

Le inglesine: il primo raduno, il registro universale e il 1° palio

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, consiste nel censire e catalogare le tipiche lance a remi da passeggio particolarmente diffuse sui laghi Maggiore e di Como.

Chiunque può iscrivere la propria Inglesina a questo link https://www.veledepocaverbano.com/registro-inglesine/ . Il Registro Universale Inglesine è riconosciuto dal comitato scientifico della FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche) e, facendone richiesta, permette di ottenere l’attestato di riconoscimento di imbarcazione di interesse storico italiano.

Queste barche, di lunghezza compresa tra 5 e 8 metri, fin dai primi dell’Ottocento venivano impiegate dalle classi agiate per escursioni lungo il Tamigi, fino ad essere poi importate dai villeggianti inglesi sui laghi lombardi.

Le barche, costruite in legno di mogano con la cosiddetta tecnica ‘a clinker’, in occasione della XI edizione della Verbano Classic Regatta verranno esposte nel porto antico di Cerro di Laveno dando vita al “Primo raduno delle Inglesine dei laghi” e partecipando ad un vero e proprio palio a colpi di remo nel quale vincerà l’equipaggio che dimostrerà più energia e resistenza.

Il link per l’iscrizione e il video della precedente edizione

Ecco il link attraverso il quale può essere formalizzata l’iscrizione alla XI edizione della Verbano Classic Regatta: https://www.veledepocaverbano.com/scheda-iscrizione-regata/

Informazioni, Iscrizioni E Bando Di Regata

www.veledepocaverbano.com

www.cvmv.it

E-mail: info@veledepocaverbano.com

Tel.: +39 347 0124861