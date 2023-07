XXXIII festival Narcao Blues: Domani a Narcao (Sud Sardegna) seconda serata del festival con il trio GA-20 e Sugaray Rayford

Entra nel vivo, domani (giovedì 20) a Narcao (Sud Sardegna), la trentatreesima edizione del festival Narcao Blues : riflettori e amplificatori accesi a partire dalle 21.30 in piazza Europa per la seconda serata del festival, in programma fino a sabato 22 nel paese del Sulcis.

QUI il Programma completo XXXIII festival internazionale Narcao Blues

Il trio GA-20

Serata tutta a stelle e strisce con due diverse proposte targate U.S.A.: apertura affidata alla band GA-20 , un dinamico trio che predilige quei territori sonori in cui blues tradizionale, country e rock ‘n’ roll si intersecano.

“Facciamo dischi che vorremmo ascoltare”, dice Matt Stubbs, voce e chitarra che ha accompagnato per anni il bluesman Charlie Musselwhite e condiviso il palco con artisti del calibro di James Cotton e John Hammond:

“È la nostra interpretazione del blues elettrico tradizionale basato sulle canzoni che amiamo”. GA-20 nasce a Boston nel 2018 quando Stubbs incontra Pat Faherty (voce e chitarra), e il loro amore comune per il blues elettrico tradizionale, il R&B e il rock ‘n’ roll li porta a scrivere, esibirsi e infine registrare la loro visione moderna di questa musica.

Ampio successo di critica e pubblico

I GA-20 hanno presto ottenuto un ampio successo di critica e pubblico con il loro album di debutto, Lonely Soul, nel 2019, ribadito dall’Ep Live Vol.1 con il nuovo batterista Tim Carman a bordo.

Nel secondo album, Try It…You Might Like It!, del 2021, la band ha resuscitato e reinventato il blues di una leggenda di Chicago, Hound Dog Taylor; in Crackdown, dell’anno scorso, il trio ha invece sviluppato la linea delle precedenti uscite discografiche, dando vita a un blues che è allo stesso tempo tradizionale e piacevolmente moderno; trovando ispirazione ai margini del genere, dove il primo blues elettrico convergeva per la prima volta con il country e il rock ‘ n’ roll.

Sugaray Rayford

Dall’altra parte dell’Atlantico sbarca a Narcao anche il secondo protagonista della serata di domani (giovedì 20), Sugaray Rayford , una delle voci soul blues più rappresentative della scena musicale statunitense, come certificano anche gli allori nella sua bacheca:

una nomination ai Grammy per il suo album del 2020 Somebody Save Me, con cui ha vinto due tra i più importanti riconoscimenti ai Blues Music Awards, quelli di B.B. King Entertainer e Soul Blues Artist of The Year (quest’ultimo ottenuto per due anni consecutivi), e il più recente titolo di “Soul Blues Album of the Year 2023” ai Blues Music Awards per il suo ultimo disco, In Too Deep.

La carriera

Nato in Texas nel 1969, Caron “Sugaray” Rayford ha iniziato la sua carriera musicale all’età di sette anni cantando e suonando la batteria in chiesa, e l’influenza del gospel si può ascoltare nella sua musica.

Il suo percorso artistico è iniziato nell’area di San Diego, dove ha cantato come voce solista in un gruppo R&B/Funk, gli Urban Gypsys, e poi con la blues band Aunt Kizzy’z Boyz. Ma è col trasferimento a Los Angeles che la sua carriera da solista ha iniziato a fiorire. Nel 2011, Sugaray è uno dei cantanti principali dei Mannish Boys, nelle cui fila è voce solista in nove canzoni del cd Double Dynamite, miglior album blues tradizionale nel 2013 ai Blues Music Awards.

Accolto dal plauso della critica, Blind Alley inaugura nel 2010 la serie di album da solista, cui seguiranno negli anni successivi Dangerous (2013), Southside (2015), The World That We Live In (2017) e i già ricordati Somebody Save Me (2020) e In Too Deep: un disco che combinando melodie soul classiche con groove R&B e funky, blues e sensibilità moderne, affronta questioni come i diritti civili e la giustizia sociale.

Al suo fianco a Narcao ci saranno Julian Davis alla tromba, Derrick Martin al sassofono, Daniel Avila alla chitarra, Drake Shining alle tastiere, Allen Markel al basso e Ramon Michel alla batteria.

Il trio Matteo Leone, Matteo Muntoni e Stefano Vacca

Al termine della serata in piazza Europa, ancora musica nel consueto appuntamento dopoconcerto in località Santa Croce che vede di scena volti noti del panorama blues in Sardegna: domani (giovedì 20) è la volta del trio di Matteo Leone con Matteo Muntoni al basso e Stefano Vacca alla batteria.

Classe 1987, il chitarrista, cantante e polistrumentista di Calasetta, vincitore del Premio Parodi 2021, conta esperienze che vanno dai primi passi nella sezione percussioni del suo paese al jazz, dalla batteria (con studi al Conservatorio di Cagliari) alla chitarra, al blues, passando per un anno trascorso in Mauritania.

Con Donato Cherchi è fondatore del duo Don Leone, vincitore dell’Italian Blues Challenge nel 2017, e presente in importanti festival nazionali e internazionali. Nella musica di Matteo Leone risuonano insieme il Delta del Mississippi e suggestioni mediterranee, la cultura afroamericana, sarda e quella tabarchina.

Due artiste statunitensi

Narcao Blues prosegue venerdì 21 con due artiste statunitensi: a salire per prima sul palco di piazza Europa, alle 21.30, la chitarrista e cantante Joanna Connor ; poi, intorno alle 23, riflettori puntati sulla cantante Nikki Hill .

Sabato 22 sipario sul festival con i francesi Lehmanns Brothers , e infine con la chitarrista e cantante americana Carolyn Wonderland .

Informazioni

Il biglietto per ciascuna serata costa 15 euro, acquistabile online e nei punti vendita del circuito Boxoffice Sardegna , nel sito www.narcaoblues.it e presso la sede dell’associazione culturale Progetto Evoluzione, in via Carbonia, 11 a Narcao.

L’ingresso è gratuito, invece, per tutte le serate allo spazio dopofestival in località Santa Croce. Per informazioni, la segreteria del festival risponde all’indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781 87 50 71.

La trentatreesima edizione di Narcao Blues è organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Narcao, e la collaborazione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

