XXIV edizione del festival dei tacchi

IMMERSI NEL FESTIVAL

Come ogni anno, la rassegna si arrichisce inoltre delle attività di “Immersi nel Festival”:con l’obiettivo di radicare sempre di più le relazioni con luoghi e abitanti dei territori ospitanti, e di unire l’esperienza teatrale con un’immersione nella natura incontaminata dei Tacchi d’Ogliastra, gli spettatori potranno scegliere di partecipare al corso di yoga, all’escursione guidata al Canyon di Sa Tappara, alla visita guidata alla cooperativa tessile Su Marmuri; ancora, in collaborazione con Forestas, ci sarà la tradizionale giornata di “Puliamo il bosco” e la “Caccia al tesoro”immersi nella vegetazione del bosco di Sant’Antonio a Jerzu. Infine per gli amanti dell’enogastronomia, la Cantina Antichi Poderi di Jerzu, aprirà le sue porte ai visitatori per raccontare segreti e curiosità del Cannonau, il vitigno più caratteristico dell’Isola.