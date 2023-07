L’Associazione “Ennio Porrino” di Elmas domenica 16 luglio proporrà presso il Teatro “Franco Gaviano” di San Sperate un viaggio musicale fra opera, operetta e musical. Orario d’inizio fissato alle 19.30

“Wonderful Melodies – Percorso musicale attraverso le intramontabili melodie”: questo il titolo del concerto vocale strumentale in programma domenica 16 luglio a San Sperate. Sul palco del Teatro “Franco Gaviano” si esibiranno Alice Madeddu e Federica Cubeddu (entrambe soprano), Manuel Cossu (baritono) e Matteo Martis al pianoforte.

Wonderful Melodies: opera, operetta e musical interpretati sul palco del “Franco Gaviano”

La performance che andrà in scena sarà caratterizzata dall’esecuzione di celebri brani di autori, epoche e stili vari, appartenenti al repertorio dell’opera, operetta e musical, interpretati in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto e una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

L’ingresso è gratuito per cento posti (prenotazione alla e-mail segreteriasansperate@tiscali.it; nell’oggetto sarà necessario specificare “Concerto Wonderful Melodies“).

advertisement

Potrebbe interessarti anche: Cuglieri, un concerto in ricordo degli incendi nel Montiferru



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui