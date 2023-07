Villagrande Strisaili: furti aggravati e detenzione di armi e munizioni

I militari della Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili, delle Squadriglie Anticrimine di Arzana e Lanusei coordinate dal Nucleo Operativo e con lo speciale supporto dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta ed i cinofili del medesimo Reparto, dopo una accurata attività di indagini fatta di osservazioni, appiattamenti, controlli, accertamenti tecnici, visione delle telecamere, incroci di numerose denunce ed avvenimenti, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre uomini di Villagrande Strisaili indagati per furto aggravato e detenzione illegale di munizioni.

Nello specifico i militari hanno indagato su almeno 16 episodi tra furti, rapina e minaccia a mezzo arma da fuoco.

Durante le operazioni hanno sequestrato 4 fucili ed una pistola, tutti legalmente detenuti, ma per i quali non si sono rispettate le normative relative alla sicura detenzione, nonché munizioni per pistola e fucile, queste illegalmente detenute.

Le cartucce, ben 15, erano ben occultate in parte ed in parte già caricate su un fucile e su una pistola.

Inoltre, hanno rinvenuto gli smerigli utilizzati per alcuni furti, un quadro luci professionale di livello industriale; circa 80 cavi della centrale elettrica di Villagrande e della guaina isolante.

La centrale elettrica e la comunità hanno subito molteplici disservizi a causa di furti e danneggiamenti.

Ai soggetti verrà revocata la licenza alla detenzione delle armi.

