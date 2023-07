Venerdì 21 luglio alle ore 9:30, si terrà il Convegno “Liberi di volare. La continuità che vogliamo”

La manifestazione, organizzata da Confcommercio, Federalberghi e AvioNews si terrà alla sala conferenze di Sa Manifattura Tabacchi a Cagliari, in viale Regina Margherita 33. Il convegno gode del patrocinio della Regione Sardegna.

Coordinati dal direttore editoriale di AvioNews, Natale Brunetto, si confronteranno il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore regionale dei trasporti Antonio Moro, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, l’amministratore delegato di ITA Airways Fabio Lazzerini, l’amministratore delegato di Titagarh Firema Carlo Logli, l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri e l’amministratore delegato di Air Corsica Luc Bereni. Interverranno, ovviamente, i padroni di casa Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi.

“Sarà il modo per coinvolgere tutti i sardi e i principali attori del sistema trasporti – spiega Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna – per trovare a una soluzione a quella che è diventata una vergogna: i voli da e per l’isola e i trasporti interni. Temi vitali per il futuro della Sardegna, che non esiste senza trasporti, soprattutto quelli aerei”.

“Speriamo che su un tema così esiziale per i sardi come quello dei trasporti non ci sia alcuna strumentalizzazione politica – le parole di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna –. Ci auguriamo che questo importante evento sia utile e costruttivo, e dia l’impulso a maggioranza e opposizione per marciare compatte per difendere il diritto dei sardi di essere padroni in casa loro e liberi di volare”.

