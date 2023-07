US TEMPIO: un giovane attaccante e due conferme per il Tempio

Confermati Bulla e Coradduzza. Il giovane Donati volto nuovo dell’attacco

Arriva dal Luogosanto il classe 2002 scuola Arzachena.

Si presenta con uno score di 15 gol, 11 in campionato e 4 in Coppa Italia, e 7 assist vincenti nel suo primo anno “tra i grandi”.

Edoardo Donati, nella scorsa stagione al Luogosanto, è il nuovo classe 2002 a disposizione di mister Cantara. Cresciuto nelle giovanili dell’Arzachena, Donati si è messo in luce per sicurezza e maturità tattica che gli hanno consentito di ritagliarsi un posto da titolare in Promozione. Ora per lui la chance di mettersi in gioco in Eccellenza.

Con Donati anche due conferme importanti, per il centrocampo e per l’attacco dei galletti.

Ivan Coradduzza vestirà la maglia azzurra per il terzo anno consecutivo.

Giocatore tecnico e di temperamento, è stato tra i protagonisti della cavalcata vincente della scorsa stagione, grazie a tanta corsa, tanti palloni recuperati e 3 gol all’attivo.

Per il berchiddese, cresciuto nel Latte Dolce, si tratta di un ritorno in Eccellenza dopo aver già timbrato 30 presenze con l’Atletico Uri nella stagione 2019/20.

Giovanni Bulla, classe 2002, sarà ancora ai nastri di partenza con il Tempio nel prossimo campionato.Autore di 7 gol lo scorso anno, pur avendo giocato metà stagione al rientro da un lungo stop per infortunio, Bulla ha messo in mostra le caratteristiche che lo avevano portato ad esordire appena sedicenne proprio in Eccellenza nel Porto Rotondo nel 2017.

Da allora non si è più fermato, fino ad incrociare la strada di mister Cantara con la Nuorese due anni fa.