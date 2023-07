US Tempio, arrivano nuovi giocatori

All’US Tempio arrivano l’attaccante Victory Igene e il centrocampista Stefano Demurtas. Resta in azzurro Salvatore Gallo.

Altri due volti nuovi e una conferma importante per il gruppo di mister Cantara.

Il primo è tra i migliori cannonieri dello scorso campionato con 20 reti messe a segno per il Sennori. L’altro è da anni tra i migliori interpreti del suo ruolo tra serie D ed Eccellenza.

Victory Igene e Stefano Demurtas vestiranno la maglia del Tempio per la stagione 2023/24.

Nigeriano classe ’95, nel 2018, grazie alle sue doti fisiche e tecniche si mette in luce in ambito locale sassarese e viene inserito nella prima squadra della Lanteri, dove sigla 17 reti al suo primo anno in prima categoria. In Promozione con i bianconeri continua a crescere e segnare e nella scorsa stagione firma con la maglia del Sennori 20 gol.

Potenza ma anche facilità di corsa e istinto del gol ne hanno fatto uno dei migliori centravanti di categoria e ora si gioca la sua grande chance nel campionato di Eccellenza.

Ghilarzese di 29 anni, Demurtas è cresciuto calcisticamente nel Cagliari per poi passare al Montichiari e poi al Porto Torres in serie D. Veste le maglie di Tharros, Ghilarza e infine Carbonia, con cui vince il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia. Dopo Ghilarza e Guspini viene chiamato due anni fa da mister Cantara alla Nuorese. Lo scorso anno ha giocato con la maglia dell’Ossese. Giocatore d’ordine, Demurtas è un’altra pedina dello scacchiere di mister Cantara che lo ha spesso voluto con sè nelle sue squadre.



Gallo ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile del Chievo per poi esordire in C1 con la maglia del Lumezzane nella stagione 2012 e poi Venezia, Savoia, Melfi con oltre 100 presenze tra i professionisti.

A loro si aggiunge la conferma importante di Salvatore Gallo, giocatore che lo scorso anno è arrivato in corsa a dare qualità e sostanza al centrocampo dei galletti. In serie D con Olbia e Nuorese, Gallo ha poi trascorso diverse stagioni nell'Ilvamaddalena, squadra con la quale ha vinto gli ultimi campionati fino alla conquista della serie D, stagione di cui è stato uno dei protagonisti.