L’Università di Cagliari si presenta ai nastri di partenza dell’anno accademico 2023-24 con una novità: in data odierna è stato infatti presentato il corso di laurea magistrale in “Giornalismo e comunicazione web” (classe LM-19).

Durante la conferenza, tenutasi nell’aula magna Motzo del Campus Sa Duchessa, sono intervenuti: Ignazio Putzu (prorettore delegato per la didattica, il welfare allo studente e l’Università diffusa), Elisabetta Gola e Marco Pignotti (in rappresentanza del comitato promotore del corso), il manager didattico Andrea Dettori, la docente Loredana Lucarelli, Fabrizio Meloni (responsabile comunicazione Azienda Ospedaliero universitaria) e Stefano D’Orazio (Hootsuite) in rappresentanza del comitato di indirizzo.

L’offerta formativa del corso di “Giornalismo e comunicazione web” prevede partnership con aziende presenti nel comitato di indirizzo. Tra esse cui figurano:

Ordine dei giornalisti;

L’Unione Sarda;

Assostampa;

Giulia Giornaliste SArdegna;

Ansa;

Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari;

Agenzia di comunicazione ADDV;

Hootsuite;

Ente Nazionale Previdenza e Assitenza (Enpam).

Un sogno che diventa realtà: la parola a chi ha creduto fortemente in questo progetto

Putzu: “Tirocini e laboratori andranno di pari passo con l’attività didattica”

Nelle parole di Ignazio Putzu, prorettore alla didattica, la soddisfazione per questo nuovo corso: “Il giornalismo è una parte essenziale dell’informazione ed è fondamento della democrazia. Il cittadino esercita scelte consapevoli quando riceve un’informazione accurata. L’informazione richiede quindi cultura critica e un alto impegno etico.

In questo contesto culturale e sociale, il nuovo corso di laurea mira a formare figure solide e preparate sia dal punto di vista tecnico che culturale.

I tirocini e i laboratori, insieme all’attività didattica, completeranno la preparazione dei nostri futuri studenti e studentesse unendo quindi la conoscenza con la competenza”.

Gola: “Opportunità di formazione per i laureati in corsi di comunicazione, ma anche di provenienza diversa”

Non nasconde la propria gioia neanche Elisabetta Gola, prorettrice alla comunicazione dell’università di Cagliari e coordinatrice del corso di Scienze della comunicazione: “Il corso di laurea in Giornalismo e informazione web vuole creare un’opportunità di formazione per i laureati in corsi di comunicazione, ma anche di provenienza diversa: la comunicazione è infatti un catalizzatore importante in tanti settori, dal turismo alla valorizzazione del territorio.

L’obiettivo è creare figure professionali che abbraccino sia il giornalismo che la comunicazione digitale. L’offerta mette insieme teoria e pratica, grazie anche alle partnership con enti, aziende e realtà editoriali.

Il corso sarà erogato in e-learning per dar modo di partecipare anche a chi già lavora e vuole approfondire le sue conoscenze o rimettersi in gioco in un processo di formazione continua”.

Pignotti: “Accanto alle buone pratiche di scrittura proponiamo le competenze moderne”

Marco Pignotti, coordinatore del corso di laurea in Lingue e comunicazione, ha evidenziato che: “Il corso unisce tradizione e innovazione.

Accanto alle buone pratiche di scrittura, tipiche del giornalismo tradizionale, proponiamo le moderne competenze per sfruttare in maniera professionale le potenzialità dell’informazione digitale”.

