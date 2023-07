UNESCO, Domus De Janas: avanzamento del progetto in commissione

Lo scopo principale del progetto è il riconoscimento UNESCO dell’arte e dell’architettura preistorica, la proposta si focalizza soprattutto sulle Domus de Janas decorate

Oggi Monica Pulina, capogruppo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Turismo, insieme al presidente della commissione Cultura Peppinetto Musu, ha presieduto una commissione illustrativa. Insieme all’Assessore Cocco, hanno aggiornato i commissari sull’avanzamento del progetto per la valorizzazione e riconoscimento UNESCO del patrimonio culturale della Sardegna, che Alghero sta guidando.

Alghero capofila

Il progetto infatti vede il Comune di Alghero come comune capofila dei comuni interessati dai siti candidati. Si focalizza sul riconoscimento UNESCO dell’arte e dell’architettura preistorica, in particolare delle Domus de Janas decorate, è stato sostenuto anche dal Consiglio Regionale della Sardegna.

Grazie al lavoro iniziato dall’Assessore Di Gangi e proseguito poi dall’Assessore Cocco, il Comune di Alghero si è posizionato come capofila di questa iniziativa. Ha inoltre impegnato risorse significative per la sua realizzazione. Finanziato con trecentomila euro all’anno per il periodo 2021-2023 e un nuovo contributo di duecentomila euro per il biennio 2023-2024, il progetto mira a promuovere l’attività turistica e la destagionalizzazione, aprendo nuove opportunità di sviluppo per Alghero e per l’intera Sardegna.

Le parole della capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Pulina

“Grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’Assessore alla Cultura Cocco e per l’impatto positivo che questo progetto avrà sul turismo locale e sulla promozione della ricchezza culturale della regione.” Queste le parole della capogruppo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione turismo, Monica Pulina.

Gli obiettivi

Il dossier della candidatura sarà consegnato al Ministero della Cultura nel gennaio 2024, con la speranza di ottenere il prestigioso riconoscimento UNESCO e consolidare la Sardegna come una delle mete culturali più significative al mondo.

Fratelli d’Italia Alghero si congratula con la Commissione Turismo, la Commissione Cultura e tutti i sostenitori del progetto per l’impegno profuso e il risultato finora raggiunto. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per preservare e promuovere il patrimonio culturale unico della Sardegna e per offrire nuove opportunità di sviluppo turistico sostenibile.

