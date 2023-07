Un appuntamento con il Restauro più autorevole. Il 14 settembre a Roma

Presentazione del libro

“Guardare il restauro”

di Eleonora Coloretti

Spazio all’Arte – Capitolium Art

Via delle Mantellate 14b

Il restauro è spesso il protagonista misconosciuto ai più dell’insieme di tele esposte in una mostra. Invece le operazioni specializzate e delicatissime di cui si compone sono preziose tanto per la conservazione del patrimonio artistico quanto per quello che possono raccontare dei materiali costitutivi, della tecnica di esecuzione e della datazione delle opere su cui intervengono, restituendole poi allo sguardo dei visitatori.

Il libro curato da Eleonora Coloretti invita a “guardare” proprio il restauro, attraverso il colloquio con alcuni dei più grandi esponenti del Restauro italiano: Gianluigi Colalucci, Carlo Giantomassi e Donatella Zari, Guido Botticelli, Antonio Forcellino, essi stessi anche divulgatori e insegnanti del “mestiere” di restauratore. E nello stesso tempo, fa il punto su storia, teoria e prassi del Restauro nella cultura italiana e internazionale, rivendicando così il ruolo di ispirazione e leadership che l’Italia può vantare in questo campo.

Giovedì 14 settembre 2023, dalle 18,30 alle 20,30 , Spazio all’Arte, sede romana della Casa d’aste Capitolium Art in via delle Mantellate 14b a Roma, ospita dunque, con ingresso libero, la presentazione del libro “Guardare il restauro”, edito da Campisano Editore, in una conversazione cui parteciperanno, oltre all’Autrice, Willy Zuco, responsabile dello spazio, Carlo Giantomassi, restauratore di fama internazionale e Graziano Giovanni Campisano, fondatore dell’omonima casa editrice. Spazio all’Arte prosegue così, fin dalla sua apertura lo scorso novembre, nella sua vocazione all’esplorazione di quanto ruota e cambia attorno all’Arte.

L’Autrice

Eleonora Coloretti nasce a Firenze. Restauratrice qualificata, laureata in conservazione e restauro del patrimonio storico artistico, completati gli studi universitari entra a far parte dei restauratori specializzati dell’Opera Primaziale Pisana, ente preposto alla tutela, al restauro e alla valorizzazione di Piazza dei Miracoli a Pisa (patrimonio UNESCO). Lavora, inoltre, sotto direzione tecnica di Gianni Caponi, Carlo Giantomassi e Donatella Zari, Gianluigi Colalucci, con supervisione scientifica di Antonio Paolucci. Perito esperto e consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale di Massa, esegue infine attribuzioni, perizie, stime, valutazioni e certificazioni di opere d’arte.

Per partecipare, si prega confermare a: comunicazione@capitoliumart.it