Tutto pronto per la XII Edizione del Festival Canoro Nazionale “Diventerò una Stella”, Premio Lorena Mangano

Dopo la semifinale nazionale svoltasi a Capo d’Orlando il 04 Giugno

2023 che ha visto presenti un massiccio numero di semifinalisti

provenienti da tutta la Penisola e la Sicilia portando all’ammissione

alla finale del 22 Luglio 2023 presso il Teatro “F. Borà” di

Gioiosa Marea ben 50 artisti divisi in quattro categorie: Kids – Young

– Cover e Inediti.

Si esibiranno alla finale del 22 Luglio 2023 sul palco della XII

Edizione :

GUMINA GRETA -GUSMANO MATILDA – MATTIA DARIO – MAUGERI

FRANCESCO – MUSICO’ REBECCA -PETRELLA GRETA -PIZZARDI ANTONINO

-RUGGERI DENISE -SANTORO SOFIA -TORRISI CAROLA-SCINARDO GIORGIA E ADELE

DOMINICIS-BONSANGUE GIORGIA -CACCIOLA MARIA LUISA-FERRANTE MAURO-LA

MANNA MORGANA-LA SPINA ALICE-MASSAFRA GIANMARCO-PATTI DAVIDE-PUMA CLARA

-RIZZO BERNARDETTE-SALERNO ANGELO-SCARFI’ GIOVANNI E GABRIELE-SEGRETO

IOLANDA -TUMELLO FEDERICA -ANASTASI MIRIAM -ASSENZA DESIREE-BATTAGLIA

GIORGIA-SUNRISE-CANDELA GIUSY -CAVALLARO LUISA-DISIO -DORSA ANTONIO

FRANCESCO-MONASTRA MARTINA -NICOTRA SILVIA MARTINA -ALBA GREY-PUMA

GABRIELE -RASA FRANCESCA -ROSANITI LUCIA -SCIORTINO CLAUDIA -TORTORICI

CLARA-BACCO MARIE NICOLE -CERAOLO GIORGIA -DEGNITTI FRANCESCA-LA GANGA

SENZIO ANTONIO -MANNELLI AURORA-MIELE VIVIANA -NALDI SARA -SPADARO

ROSANGELA -TOLINI ANDREA -VENTURA ALESSIA.

“Diventerò una Stella”

Obiettivo del “Diventerò una Stella” è dare formazione ai ragazzi

sin dalla semifinale, infatti si sono tenuti anche degli stage

formativi, nei locali del LOC-Laboratorio Orlando Contemporaneo, tre

incontri formativi, “L’importanza della presenza scenica

dell’Artista” a cura del Maestro Francesco Mazzullo, “Pensare da

Artista” con Salvo Battaglia e un corso organizzato con la

collaborazione e partecipazione di Massimiliano Fiasconaro, Ispettore

capo della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, da sempre

impegnato su questo fronte sull’educazione stradale utile a

sensibilizzare i ragazzi ad un corretto comportamento in strada nel

rispetto delle norme del codice della strada.

Formazione che continua per tutti i ragazzi iscritti anche durante la

giornata del 22 Luglio con i Maestri Nazionali.

Il sogno di salire su un palco

“Diventerò Una Stella”, negli anni, è divenuto un punto di

riferimento per tutti quei ragazzi che coltivano il sogno di salire su

di un palco e la XII edizione ha registrato una folta partecipazione e

interesse verso questa manifestazione alla quale accorrono giovani da

ogni parte della Penisola e della Sicilia. Anche quest’anno un grande

lavoro si sta svolgendo per la realizzazione della scenografia, diversa

ogni anno, che con la sua dimensione immersiva, renderà il festival una

bellissima esperienza oltre che musicale anche visiva e sensoriale.

Sul palco della serata finale del 22 luglio a Gioiosa Marea, al

vincitore assoluto, andrà una borsa di studio del valore di 1000 euro,

e a decretarlo ci sarà una Giuria di altissimo valore dove il

Presidente sarà il Maestro Beppe Vessicchio, mentre gli altri

componenti saranno Ivan e Fabio Lazzara, Andrea Rizzoli, Luca Madonia,

Marco Vito e Fabrizio Palma. Presente anche un altra Giuria, quella

della Stampa che assegnerà il “premio Critica Sergio Granata”

composta da Giornalisti e Critici Musicali come Salvatore Battaglia,

Francesco Fiore, Roberta Fonti, Elisa Cortorillo, Manuela Varrica,

Valerio Barghini, Massimo Scaffidi, Maria Elena Caliò, Antonino

Muscaglione.

Ancora una volta ribadiamo la necessità e l’utilità di queste

manifestazioni che con grandi sacrifici e dispendio di forze ed energie,

aiutano chi vuole intraprendere la strada del canto e della musica in

generale, dando risalto e formazione.

La funzione sociale del Festival

Il Festival canoro, assume anche una funzione sociale. “Diventerò una

stella”, non solo musica . Un festival che dal 2016 (anno in cui si è

svolto a Sant’Agata di Militello) è intitolato a Lorena Mangano, la

23enne di Capo d’Orlando che in una tragica sera di fine giugno di

quell’anno perse la vita a Messina a seguito di un incidente stradale

causato da due uomini che, sotto l’effetto di alcol, avevano inscenato

in pieno centro cittadino una gara automobilistica.

Lorena morì, ma i suoi organi, per volere della famiglia, furono

donati, “consentendo ad altri di continuare a vivere ma anche a noi di

vedere in queste persone Lorena”, come confermano le parole di

Marilena, sorella di Lorena. Il “Diventerò una Stella” è musica

unita al sociale un aspetto che nelle ultime edizioni ha trovato

espressione anche nell’assegnazione di uno specifico premio, che

quest’anno verrà conferito al Dott. Francesco Saporito commercialista

di Patti (Me) dove risiede, quando nel 2013, poco più che quarantenne,

ha scoperto di essere malato di SLA.

Sarà presente la giuria radiofonica di Radio Amore, una collaborazione

consolidata con il Festival. Tra gli ospiti il cantautore siciliano Luca

Madonia e il cabarettista Dario Veca.

La presentazione sarà curata dal Direttore Artistico Maria Vitale e dal

Giornalista e Attore Regista Francesco Mazzullo.

L’ evento avrà inizio alle ore 17,00 per i finalisti categoria Kids e

Young e alle ore 21,00 per i finalisti categoria cover e inediti presso

il Teatro “F. Borà” di Gioiosa Marea con ingresso libero.