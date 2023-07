Tortolì, inaugurato l’oratorio

L’Assessore Salaris: “Consegnato alla Comunità un importante centro di aggregazione finanziato dalla Regione con oltre 1 milione di euro”.

È stato inaugurato oggi alla presenza dell’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, dei rappresentanti del Comune di Tortolì, del Monsignor Antonello Mura e delle autorità civili e militari, l’Oratorio interparrochiale (Chiesa San Giuseppe, Chiesa di Sant’Andrea, Chiesa di San Giorgio) “Amoris Laetitia” realizzato nel comprensorio della Caritas Diocesana di Tortolì.

“Abbiamo consegnato alla comunità un importante centro di incontro, formazione, educazione. Si tratta di una struttura capace di accogliere ragazzi e ragazze in un’ottica di condivisione, dialogo e confronto, elementi imprescindibili per costruire la società del domani”, ha spiegato l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris.

“Da questo momento la comunità di Tortolì può contare su un importante centro di aggregazione sociale che tra le altre cose accrescerà il valore della cultura e dello sport inglobandoli nel tempo libero a disposizione dei ragazzi. Il nuovo oratorio è una di quelle strutture che consideriamo di fondamentale importanza perché in grado di favorire una sana qualità della vita. Siamo orgogliosi, come Regione, di aver contribuito economicamente per il 90% alla realizzazione dell’Oratorio”.

La struttura, finanziata con fondi regionali per 1.350.000 per un valore complessivo di 1.700.000 (350mila euro di compartecipazione da parte della Diocesi di Lanusei), è stata realizzata e attrezzata con i più moderni e innovativi strumenti ed è dotata di palestra e campi da gioco in grado di ospitare le diverse discipline sportive, dal padel al basket, dalla pallavolo al calcio; spazio musicale, sala da disegno e molto altro.

L’obiettivo della Regione attraverso l’Assessorato degli Enti locali è quello di prevenire forme di disagio anche mediante la pianificazione e l’implementazione di misure e azioni di contrasto alle condizioni di emarginazione sociale nell’ambito delle quali rivestono particolare rilievo i centri di aggregazione e formazione sociale. L’oratorio inaugurato oggi a Tortolì resterà aperto tutto l’anno.