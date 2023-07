Tortolì, dal 13 al 23 luglio la terza ed. del Campus della Longevità

Dal 13 al 23 di luglio al Convitto di Tortolì si svolge la terza edizione del Campus della Longevità. Protagonisti 30 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Per tutta la durata sono previste attività di svago e formazione innovativa

Ritorna il Campus della Longevità, progetto della Fondazione ITS Blue Zone, con il contributo di Fondazione di Sardegna e la partnership della Cooperativa Sociale Alea, che si svolgerà dal 13 al 23 luglio nella straordinaria location immersa nel verde del Convitto Agrario di Tortolì.

Il campus, giunto alla sua terza edizione, è dedicato a ragazzi tra i 15 e i 18 anni e prevede un programma ricco di attività. Obiettivo, come sempre, è realizzare un percorso formativo per i ragazzi destinato ad accrescere la cultura della longevità, della salute, di uno stile di vita sano e di una dieta basata su ricette e cibi della tradizione locale.

Per tutta la durata sono previste attività di svago e formazione innovativa. I partecipanti potranno usufruire degli ampi spazi del campus, stanze doppie o triple, campo da calcio, campo da pallavolo, sala palestra, sala bici spinning, sale ristoro e saranno seguiti da esperti in attività sportive per tutti i livelli. Con un servizio transfer dedicato saranno organizzate inoltre visite frequenti alle spiagge locali, tra cui la Spiaggia di Cea ed il Lido di Orri.

Laboratori

La formazione innovativa sarà caratterizzata da laboratori tematici pratici per la trasformazione chimica alimentare; durante i quali i partecipanti avranno l’occasione di sperimentare le tecniche per la produzione di formaggio fresco, pasta fresca artigianale, pane e marmellate.

Inoltre, grazie ad un programma appositamente pensato per il Campus, sarà realizzato un laboratorio di robotica educativa; disciplina che si sostanzia in un approccio semplice e pratico alla robotica, al funzionamento dei robot; alla programmazione informatica e all’apprendimento di materie tecniche come la scienza e la matematica. L’idea che sta alla base di questa disciplina è riassumibile in due parole: learning by doing, imparare facendo. Il tutto si svolge in un contesto ludico in cui i giovani possono imparare a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si divertono affrontando le sfide.

Per tutta la durata del Campus, i partecipanti avranno a disposizione i servizi ristorativi dello Chef Piergiorgio Cardia e dello staff della cucina del campus; gli animatori ed educatori li accompagneranno dall’inizio alla fine dell’esperienza, che si concluderà con una festa e DJ set dedicato.

