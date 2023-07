Torres: ufficiale il rinnovo di Riccardo Pinna

Il terzino sassarese vestirà i colori rossoblù fino al 2025

Senso di appartenenza e abnegazione, sicurezza acquisita e personalità: la testimonianza che il talento si può allenare e migliorare, diventando arma da mettere al servizio della squadra. In corsa verso la piena maturità, Riccardo Pinna fa un altro passo verso il suo futuro.

Approdato nel club turritano nell’estate del 2018, il classe 2000 (è un fuori quota) è un terzino sinistro che in caso di necessità può adattarsi a ricoprire il ruolo di difensore centrale. Nel proprio curriculum figurano 88 partite disputate nel campionato di Serie D.

Complessivamente sono 116 (impreziosite da quattro assist) le apparizioni del numero 33 in maglia rossoblù.

advertisement

Riccardo Pinna: la rinascita dopo le difficoltà

La scorsa stagione l’ex Under 19 del Frosinone ha collezionato 15 presenze: le 22 panchine non devono però trarre in inganno. Dopo un inizio complicato, il terzino è stato bravo a saper gestire il momento di difficoltà e a tradurre le difficoltà in energia positiva per maturare a livello tattico e mentale.

Nessuna retorica, solo ciò che è emerso da una ottima seconda parte di 2022-23. Una crescita che ha spinto la dirigenza ad accordargli un rinnovo biennale.

Potrebbe interessarti anche: Serie C 2023-24, Torres: le date della stagione rossoblù

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui