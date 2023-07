Torres: Simone Menabò alla corte di mister Greco

Nuova pedina per l’attacco rossoblù: il classe ’98 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo

È Simone Menabò il primo rinforzo offensivo della Torres.

Punta centrale prestante fisicamente – è alto 192 cm – arriva dalla Serie D e precisamente dal Bra. Lo scorso anno si è messo in evidenza tra le fila dei giallorossi di Cuneo mettendo a referto 19 marcature in 37 presenze. L’anno precedente, nella stagione 2021-22, ha calcato i campi della quarta serie nazionale con la maglia del Fossano: 12 le reti messe a referto in 33 partite.

Nativo di Chivasso (TO), è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli. Prima dell’esplosione a suon di gol delle ultime due stagioni, ha vestito le maglie del Borgaro, del Trino, del Savona, del Pont Donnaz e della Biellese.

In Serie D il classe ’98 vanta complessivamente 106 presenze e 32 reti; estendendo i dati a tutte le manifestazioni ufficiali disputate, lo score del centravanti neo rossoblù è di 48 centri arricchiti da tre assist.

