Torres: il nuovo rinforzo arriva dal Cesena, è il centrocampista Giacomo Zecca

Classe ’97, alto 185 cm, nato a Piacenza, Zecca è un esterno di centrocampo che può adattarsi a giocare su entrambe le corsie esterne.

Cresciuto nel settore giovanile prima del Parma e poi del Sassuolo, il neo rossoblù ha esordito in Serie C a 20 anni con la maglia del Piacenza mettendo a referto 17 presenze e un gol.

L’anno successivo la chiamata del Teramo e un campionato da protagonista da titolare.

Infatti arriva nella stagione 2019/20 la chiamata del Cesena: con i bianconeri Zecca disputa 4 stagioni con una parentesi a Padova. In Romagna il neo esterno della Torres colleziona 76 presenze e firma 4 gol. Ora Giacomo Zecca è una nuova freccia nell’arco dei sassaresi. A lui il grande in bocca al lupo della società per la nuova avventura alla Torres.

Un ulteriore rinforzo tra i pali arriva, inoltre, da Andrea Zaccagno , portiere che la scorsa stagione ha difeso la porta del Rimini. Ad Andrea Zaccagno e a Giacomo Zecca va il grande in bocca al lupo della società per la nuova avventura in magia rossoblú.

