Torna il Festival del Respiro

La danza contemporanea venerdì 7 e sabato 8 luglio negli spazi dell’Argentiera con il Festival del Respiro.

La terza edizione del Festival Respiro – Festival nomade di arti performative e pratiche sensibili organizzato dal Teatro di Sardegna è iniziato il 25 giugno scorso. Ora approda con la sua coda lunga al MAR-Miniera Argentiera a Sassari venerdì 7 e sabato 8 luglio. Abitando gli spazi del borgo minerario con la performance The Garden – Lunar Gaze.

The Garden è un’esperienza performativa di 30 minuti per un massimo di 6 spettatori per replica in cui il pubblico è chiamato a compiere un viaggio intimo e profondo in cui essere sia spettatore che partecipante.Ciascunə riceve delle cuffie, attraverso cui sperimenta una partitura sonora personalizzata di musica e poesia. Corredata da indicazioni che guidano nel percorso mutevole della performance, che si basa sul sapere insito in ogni corpo.La Nichole Canuso Dance Company di Philadelphia, ospite di Sardegna Teatro nel borgo minerario in collaborazione con Landworks ha creato questa nuova versione di The Garden. Lavorando per una settimana con un gruppo di performer locali e facendosi ispirare dalla storia e dall’architettura dell’Argentiera.

Sono previste 4 repliche il 7 e l’8 luglio, alle 17, 17.45, 18.30 e 19.15, con partenza dalle Officine MAR, in via Carbonia all’Argentiera.

La partecipazione alla performance é gratuita e la prenotazione è fortemente consigliata al numero 3495818212.