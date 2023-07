Tonino Carotone in concerto venerdì 28 luglio h 21.30 a San Gavino Monreale (e in tournée nell’Isola)

Viaggio tra parole e note con “Etiliko Romantiko”:

il concerto di Tonino Carotone in cartellone venerdì 28 luglio alle 21.30 all’Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale:

advertisement

un’antologia di canzoni sulla falsariga del nuovo album dell’artista spagnolo, basco di adozione, che ha eletto l’Italia a sua seconda patria

per l’evento musicale che dà il la alla programmazione dell’Estate 2023 nel Medio Campidano organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna:

con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Gavino Monreale, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura; con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Il concerto di San Gavino Monreale è inserito nella tournée isolana, che parte giovedì 27 luglio alle 21 a La Vetreria di Pirri a Cagliari (per CagliaridalVivo 2023); e si conclude sabato 29 luglio a Dorgali, al Villaggio del Jazz sul Lungomare Palmasera, nell’ambito del Festival CalaGonone Jazz 2023.

Tonino Carotone in concerto venerdì 28 luglio h 21.30 a San Gavino Monreale (e in tournée nell’Isola)

Sotto i riflettori, insieme all’istrionico cantautore originario di Burgos, nella regione autonoma di Castiglia e León, che ha conquistato il pubblico italiano con:

«È un mondo difficile / E vita intensa / Felicità a momenti / E futuro incerto»:

il fortunato refrain del pezzo cult “Me cago en el amor”, inserito nell’album “Mondo Difficile” (2000); con cui ha ottenuto il Disco d’Oro con oltre 70mila copie vendute, un affiatato ensemble formato da:

Antonello Gini (basso); Mario Pelagatti (chitarre e banjo); Guglielmo Facchinetti (sax), Daniele Di Marco (piano e tastiere); Luigi Ghezzi (tromba) e Andrea Cattaneo (batteria); per una piacevole serata sotto le stelle in cui riscoprire e gustare appieno le alchimie sonore e le atmosfere evocate dalle canzoni.

“Etiliko Romantiko”

Tra sonorità e ritmi latini, variazioni in jazz e incursioni nei territori del rock e della canzone d’autore, “Etiliko Romantiko” spazia da brani come:

“No Dollar” (che nel disco vede la partecipazione di JhonnyBoy) a “Borracho”, su un particolare uno stato di ebbrezza alla coinvolgente melodia di “El Ultimo Cliente”;

e poi l’ironia di “Whisky, Tabacco e Venere” (incisa insieme con Piotta) e l’emblematica e intimistica interpretazione de “Il Re del Bar”, con una citazione da “Guarda che luna”;

ancora l’eleganza de “L’Anamour” (con la voce di Pietra Montecorvino nel disco); e le suggestioni mediterranee di “ Solcando Le Onde” (con i giovanissimi cantori del Piccolo Coro dell’Antoniano) per una poetica riflessione sul tema delle migrazioni.

Il fascino di Buenos Aires con la sua temperie metropolitana fa da sfondo a “Vita Clandestina” ma c’è anche il rebetiko di “Pou Sai Thanasi” (che nell’album coinvolge Alessandro Stefana, Markos Koumaris & Dimitris Gasias); spirito latino per “Se Fuerza La Màquina” e rimandi alla musica popolare per “Tonino L’Amoroso” (feat. Piluka Aranguren), e ancora intriganti atmosfere novecentesche ne “L’Amore Non Paga”, oltre all’imprescindibile “Me Cago En El Amor”.

Nel disco anche un remake de “Il Cielo In Una Stanza” (con Gino Paoli & Lorenzo Hengeller).

Tonino Carotone

“Etiliko Romantiko” riflette la vocazione cosmopolita e l’eclettismo musicale di Tonino Carotone, al secolo Antonio De La Cuesta:

cresciuto in un sobborgo di Pamplona, in Navarra, dove ha potuto ascoltare oltre alle canzoni del varietà e ai jingles della pubblicità, le interpretazioni dell’attore e cantante messicano Luis Aguilar, di Trini Lopez, icona del latin jazz e Peret, al secolo Pedro Pubill Calaf, simbolo della rumba di Barcellona; per poi farsi ammaliare dalla musica italiana:

grande ammiratore di Fred Buscaglione, – ne riprende lo stile ironico e surreale, oltre a reinterpretare la famosa “Guarda che luna” e si ispira a Renato Carosone, –

da cui prende il proprio pseudonimo, e ha persino la fortuna di incidere insieme al maestro partenopeo una nuova versione di “Tu vuò fà l’americano”.

La carriera di Carotone prosegue tra dischi come :

“Senza Ritorno” (2003), “Ciao Mortali” (2008) e “Whisky Facile” (2021), dedicato a Fred Buscaglione, fino al più recente “Etiliko Romantiko” e numerosi concerti in giro per la Spagna, l’Italia e la Grecia; ma pure in Messico, in Cile e in Russia oltre che in Sudamerica, accanto alle collaborazioni con artisti come Manu Chao, con cui ha fatto anche una tournée negli stadi in Argentina; Eugene Hütz e Gogol Bordello, il gruppo bergamasco degli Arpioni, Erriquez e la Bandabardò (con cui ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio a Roma nel 2009), Locomondo, Zibba, Vallanzaska, Piotta, la cantante Pietra Montecorvino, Elisa e gli Africa Unite.

“Il maestro dell’ora brava”

Si intitola “Il maestro dell’ora brava” :

il libro scritto con Federico Traversa (autore di romanzi e saggi, come “E io continuo a camminare con gli ultimi” su Don Andrea Gallo, “Su la testa!”, “Boom!”, “One Love. Bob Marley” e co-fondatore di Chinaski Edizioni):

che narra un rocambolesco tour tra Italia e Spagna, tra aerei persi e notti vagabonde, oltre a strani e imprevedibili incontri, da cui emerge un ritratto di Carotone:

artista scomodo e irriverente, ma coerente e leale, dalla giovinezza in Spagna all’amicizia con Manu Chao, dagli esordi al successo, in una sorta di diario on the road.

In fondo Antonio De La Cuesta, alias Tonino Carotone è davvero un personaggio da romanzo, con alle spalle una vita movimentata; a partire dalla renitenza alla leva militare che lo ha portato a cercare rifugio in Italia, ma è soprattutto un artista poliedrico e dotato di grande talento, capace di spaziare dalla musica, sua prima passione, al cinema, alla televisione:

ospite di Serena Dandini a “Parla con me”, sulla ribalta del Festivalbar, allo show “Chiambretti Night” di Piero Chiambretti e nel programma “Francamente me ne infischio” di Adriano Celentano; il regista Emir Kusturica lo ha invitato al suo Film & Music Festival ed è stato a Cuba al Festival del Cinema dell’Havana.

Sbarca nell’Isola l’“Etiliko Romantiko” tour:

Tonino Carotone con la sua cifra ironica e impertinente, quel suo accento così particolare e quella voce inconfondibile, propone le canzoni del nuovo album e alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio; ciascuno dei quali sembra suggerire una storia, quasi a comporre un pittoresco racconto per quadri; un colorato affresco di varia umanità, tra dilemmi esistenziali, storie di amori perduti e vite alla deriva, tra metriche incalzanti e una punta di malinconia, in bilico tra (sur)realismo e poesia.

Il concerto

Il concerto “Etiliko Romantiko” di Tonino Carotone si inserisce nella programmazione dell’Estate 2023 a San Gavino Monreale a cura del CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna:

realizzata con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di San Gavino Monreale; con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries, che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dall’Isola.

Info e prezzi

biglietti:

posto unico 10 euro

per informazioni e prenotazioni: cell. 340/4041567 – e-mail: cedac.teatrosangavino@gmail.com

www.cedacsardegna.it

prevendite online: www.vivaticket.it

LINK: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tonino-carotone-etiliko-romantiko/211171