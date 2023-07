Teatro del Segno Palcoscenici d’Estate 2023

Teatro del Segno Palcoscenici d’Estate 2023, V edizione. ALLAI – centro storico – 13 luglio > 19 agosto. Cinema, Luca film d’animazione diretto da Enrico Casarosa (produzione Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures), domenica 30 luglio – ore 22 – piazza dei Balli – Cinema

Prossimi appuntamenti

giovedì 3 agosto – ore 22 – piazza dei Balli – TEATRO (MIMO)

L’Incantatore di Folle di e con Saeef Fekri,

venerdì 4 agosto – ore 22 – piazza Santo Isidoro – TEATRO

L’Effimero Meraviglioso Why Clitemnestra Why? da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar

con Miana Merisi, regia Maria Assunta Calvisi

sabato 5 agosto – ore 22 – piazza dei Balli – TEATRO RAGAZZI

Abaco Teatro

Cappuzzetto Rozzo

con Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano

testo e regia Rosalba Piras

Laboratorio

Fili in Prima Fila, a cura di Agostino Cacciabue e Rita Xaxa (Teatro Tages)

martedì 1 agosto – ore 18>21 – Biblioteca Comunale – Allai (OR)

Una moderna favola sul tema della “diversità” e sulla paura verso chi appare come “straniero”, proveniente da altre civiltà e da altri mondi: racconta la storia di un’amicizia “Luca”, film d’animazione che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio dello sceneggiatore e animatore italiano, con cittadinanza americana, Enrico Casarosa (produzione Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures) in programma DOMANI (domenica 30 luglio) alle 22in piazza dei Balli ad Allai (OR) per un nuovo appuntamento con la V edizione del Festival Palcoscenici d’Estateorganizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Allai.

“Luca” è uscito nel 2021, originariamente pensato per le sale, poi distribuito direttamente sulla piattaforma streaming Disney+ a causa della pandemia, il film ha conquistato pubblico e critica per la qualità estetica e per la cura dell’ambientazione, oltre che per l’importanza degli argomenti trattati e per l’evocativa colonna sonora (ottendendo varie nominations come Miglior film d’animazione al Premio Oscar, al Golden Globe e al Premio BAFTA – oltre alle candidature agli Annie Awards per la regia, per le musiche, per la sceneggiatura e il montaggio, etc. -, premio come Miglior Film ai San Diego Film Critics Society Awards).

Il protagonista, Luca Paguro, è un giovane “mostro marino” che insieme al coetaneo Alberto Scorfano prova ad avventurarsi sulla terraferma, incuriosito e attratto dallo stile di vita degli esseri umani, riuscendo così a fare la conoscenza con l’adolescente Giulia e con altri ragazzi all’incirca della stessa età: un’impresa non troppo difficile in apparenza perché le due creature acquatiche, asciugandosi al sole, possono assumere sembianze umane, e mescolarsi tranquillamente all’altra gente, con l’unica accortezza di non bagnarsi, altrimenti riacquisterebbero il loro vero aspetto. In un’intensa estate Luca e Alberto affrontano varie avventure e istruttive esperienze, fondamentali per la loro crescita e maturazione, dai viaggi in Vespa, vero e proprio status symbol nella loro voglia di emancipazione e libertà ai vari incontri in cui non mancano le occasioni per conoscere e capire meglio se stessi, i propri desideri e le proprie aspirazioni, mentre sbocciano le prime simpatie e i primi amori, ma si trovano anche a fare i conti con la prepotenza e l’arroganza di personaggi come Ercole, una sorta di “bullo” locale con la sua piccola banda.

Tra competizioni sportive e inattese rivelazioni nell’arco di una stagione Luca impara insieme ad Alberto e a Giulia l’importanza dell’amicizia, grazie alla quale è più facile confrontarsi e lottare contro le avversità, dando prova di coraggio e lealtà: il film affronta anche temi come il rapporto tra genitori e figli, ciascuno dei ragazzi viene descritto anche in seno alla sua famiglia, si coglie anche il ruolo dell’educazione ricevuta, la forza degli affetti, accanto alla solitudine di chi come Alberto si ritrova da solo in una fase delicata dell’esistenza, costretto a imparare a prendersi cura di sé.

“Luca” rappresenta un affresco della società italiana attraverso gli occhi dei due giovani “mostri” che vorrebbero farne parte per condividere la vita spensierata dei loro coetanei, senza dover temere d’erre presi di mira o addirittura essere scacciati, vittime di una ingiustificata paura che divide gli abitanti sottomarini e la stirpe umana. Una storia a lieto fine, come è giusto attendersi in un racconto fantastico, coinvolgente e emozionante che offre interessanti spunti di riflessione sulla realtà.

Il V Festival Palcoscenici d’Estate prosegue ad Allai fino al 19 agosto con un ricco carnet di eventi: martedì 1 agosto dalle 18 alle 21 la Biblioteca Comunale ospita “Fili in Prima Fila”, il Laboratorio sulla costruzione di una marionetta (per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni) a cura di Agostino Cacciabue e Rita Xaxa del Teatro Tages. Riflettori puntati sul mimo iraniano Saeef Fekri protagonista giovedì 3 agosto alle 22 in piazza dei Balli ad Allai con “L’Incantatore di Folle”, un delizioso spettacolo capace di ammaliare grandi e piccini, mentre venerdì 4 agosto alle 22 in piazza Santo Isidoro va in scena “Why Clitemnestra Why?”, una pièce di teatro e videomapping de L’Effimero Meraviglioso, tratta da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar, con un’intensa Miana Merisi, per la regia di Maria Assunta Calvisi e sabato 5 agosto alle 22 in piazza dei Balli, Abaco Teatro propone “Cappuzzetto Rozzo”, moderna fiaba ecologica scritta e diretta da Rosalba Piras, sul palco con Tiziano Polese e Antonio Luciano, in una inedita versione delle avventure di una bimba capricciosa e distratta che nel bosco finisce con l’incontrare… il lupo…

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai proseguirà fino a sabato 19 agosto con un ricco carnet di eventi fra spettacoli, recitals e concerti, con alcuni dei protagonisti della scena isolana e nazionale, ma c’è spazio anche per gustosi “Spaghetti Musicali: un’occasione per visitare il paese del Barigadu e riscoprire, insieme al fascino delle statue menhir, anche la magia di un cielo stellato…

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai è organizzato dal Teatro del Segno con ideazione e direzione artistica di Stefano Ledda, e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e inserito nel progetto Intersezioni / rete di festival senza rete promosso da Fed.It.Art Sardegna, e si avvale delle preziose collaborazioni con la Fondazione Sardegna Film Commission, il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e Guilcer Spettacoli. Il Teatro del Segno aderisce al CUSS / Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal vivo della Sardegna.