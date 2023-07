Sulcis Iglesiente, al Festival Culturale LiberEvento approdano Luca Bianchini e Piera Maggio

La XII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2023, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, chiude il mese di luglio con tre grandi ospiti: Luca Bianchini, Piera Maggio e Roberta Bruzzone.



Il programma dell’edizione 2023





Il 24 e 25 luglio Luca Bianchini presenterà rispettivamente a Carbonia (Area Archeologica di Cannas di Sotto ore 21.30) ed Iglesias (Chiostro di San Francesco) il suo libro “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori 2022). Bianchini scrive una commedia davvero impeccabile dove racconta una storia di indagine, sospetti e malelingue che è scossa dal vento di grecale. Il pubblico sarà travolto in un’avventura, nella sua amata Polignano, ricca di colpi di scena.

Entrambe le serate saranno moderate dal giornalista e storico d’arte Marco Loi.

Il 26 luglio l’appuntamento è di nuovo a Carbonia con Roberta Bruzzone. La criminologa presenterà la sua ultima fatica: “La ragazza del bosco. La verità oltre l’inganno: Il caso Serena Mollicone”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Carlo Floris.

Fulcro della serata sarà la vicenda di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa a metà mattina del primo giugno del 2001 e ritrovata cadavere nella tarda mattinata del 3 giugno 2001 in località Fonte Cupa, a Fontana Liri, in provincia di Frosinone.

La Bruzzone condurrà il pubblico in un viaggio fatto di bugie, depistaggi, misteri e omissioni. La criminologa ricostruirà nei dettagli la vicenda entrando nella mente di chi ha commesso tale crimine.

Venerdì 28 luglio invece, presso i Giardini di Casa Casula a Villamassargia, il Festival ospiterà per un incontro “a tu per tu con l’autore”, Piera Maggio che presenterà a partire dalle ore 22, in dialogo col giornalista Giampaolo Meloni, il suo libro: “Denise. Per te con tutte le mie forze” (Piemme 2023). Durante la serata si parlerà della storia di una vita segnata dall’angoscia dell’assenza e di una battaglia incessante per far luce, con la forza dell’amore materno, su uno dei misteri italiani più bui.

La rassegna letteraria ritorna per il secondo anno consecutivo a Masainas.

Il 29 luglio alle 21.30, Piera Maggio presenterà, presso la piazza Belvedere, in dialogo con il giornalista Carlo Floris la sua ultima fatica, con la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone.

Piera Maggio replicherà la presentazione, il giorno dopo a Gonnesa, presso S’Olivariu a partire dalle ore 21.30 sempre in dialogo con Carlo Floris. Prima della presentazione sarà possibile effettuare un’escursione (a pagamento) a Porto Paglia a cura di Janas Escursioni.

L’ultimo appuntamento di luglio con Liberevento sarà con Roberta Bruzzone il 31 luglio nell’eclatante Villaggio Asproni ad Iglesias alle ore 21. Dopo la presentazione del libro “Yara. Autopsia di un’indagine” in dialogo con Carlo Floris, seguirà alle 21.45 il Concerto “Al chiaro di Luna” con Piero di Egidio al pianoforte, in collaborazione con ARTango&jazz Festival a cura dell’Associazione Anton Stadler. Chiuderà la serata una degustazione enogastronomica. L’incontro è già SOLD OUT.

Si ricorda che prima dell’evento sarà possibile, dalle ore 19.30 effettuare una visita guidata al sito minerario.

Contatti e modalità di prenotazione



Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta e Portoscuso.

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it