Successo di HP Sport al ‘Casentino’ con il francese Cyril Audirac

Un fine settimana più che positivo per i colori di HP Sport, impegnata in Toscana

per il rally del Casentino gara della Serie Internazionale IRCup 2023.

A Bibbiena, HP Sport schierava tre equipaggi, il francese Cyril Audirac (foto Amico

Rally) con la Vilma Grosso sul sedile di destra che chiudevano 15.mi assoluti e

brillante successo di Classe con la Clio S1600, gommata Pirelli, una condotta di

gara che lo ha visto sempre nelle posizioni di alta classifica dominando nell’ultima

e decisiva prova di Talla.

Secondo di Classe N4 Olivo e Debora Guglieri alle note su Mitsubishi Evo IX Autosport23, Pirelli, in gara per la Mitropa Cup. Un problema meccanico non riparabile in assistenza ha invece negato il successo alla coppia Cannavò-Rappa con la DS3 N5 quando erano in testa. Una gara il Casentino che ha dimostrato ancora una volta le grandi doti del driver francese, sempre a suo agio sulle strade e nelle gare italiane e pronto per una nuova sfida nell’IRCup.

In casa HP Sport c’è molta soddisfazione: “Audirac si è subito trovato a suo agio hanno

detto dalla struttura sportiva laziale: “Il caldo l’ha fatta da padrone, gli abitacoli

delle vetture si sono trasformate in un forno sin dalle prime prove, nonostante tutto

Cyril è stato autore di una gara maiuscola al volante della sua fida Clio S1600.” Ora

una lunga pausa prima dell’ultimo atto del campionato, in programma a metà

novembre in quel di Schio (VI).

