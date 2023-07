Subiaco, lettera al sindaco da parte del gruppo Meetup Sublancese e Villa dell’Aniene

Di seguito la lettera che l’attivista M5S Giuseppe Mancini, del gruppo Meetup Sublancese e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, ha indirizzato al sindaco di Subiaco per denunciare le condizioni di abbandono in cui si trova il ponte medievale di San Francesco:

Egregio Sindaco in riferimento all’oggetto, il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, ha avuto varie segnalazioni sullo stato di degradato del ponte medievale di San Francesco che oltre alla sua storica importanza e’ anche il credito della nostra Città. Già qualche anno fa ce ne occupammo e oggi bisogna tornarci sopra . Il ponte medievale di San Francesco è uno dei monumenti più importanti di Subiaco e della valle dell’Aniene, è in stato di completo abbandono tra rifiuti e rovi.

Erbacce ed arbusti lo circondano e le spine dei rovi crescono sulle sue antiche mura.

Un pessimo biglietto da visita per la nostra città che si vanta di essere iscritta all’organizzazione dei Borghi più belli d’Italia e di avere la bandiera arancione del touring club.

Sono due anni che non viene data atta a una pulizia, non viene tagliata l’erba accanto al monumento, ma ora la situazione è diventata insopportabile. Il ponte è circondato da rifiuti, avvolto dalle edere e dalle spine, in piena stagione turistica e a pochi giorni dal natale di Subiaco, che ricade il 10 di agosto, quando arriveranno migliaia di persone a Subiaco.

Occorre un intervento di bonifica e pulizia che faccia piazza pulita di arbusti e spine, e che lo ripulisca dai rifiuti, facendogli riacquistare condizioni accettabili. Ma i lavoratori socialmente utile prima e oggi i volontari civici, che fine hanno fatto? Il Comune ha un ufficio tecnico con personale che cura il decoro della nostra Città , che fanno?

Non oltre e’ nostro consiglio, di predisporre e fare effettuare una verifica dello stato di consolidamento dello stesso ponte, visto che qualche anno fa iniziarono a staccarsi le pietre di cardellino che lo contraddistingue .

Una Cittadina come Subiaco non può essere lasciata nello stato di abbandono, soprattutto sulle cose più importanti . E’ una vergogna di quello che sta succedendo.

Certi di un Suo immediato interessamento ed intervento, restiamo a completa disposizione .