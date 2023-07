StintinoJazz Young Orchestra, Concerto finale della masterclass

È già tempo di concerti per le masterclass di StintinoJazz 2023.

Lunedì 10 luglio alle 21 il giardino del Museo della Tonnara in via Lepanto ospiterà il concerto finale del corso tenuto da Roberto Spadoni e rivolto ai giovani musicisti della StintinoJazz Young Orchestra impegnati nella Big Band, vero motore dei seminari di Stintino, attivi da dieci anni. Il programma della serata prevede l’esecuzione di “I mean you” di Thelonious Monk, “Summertime” di George Gershwin, alcuni brani di Roberto Spadoni e tre famose canzoni dei Bertas, storico gruppo di Sassari, arrangiate per l’occasione in chiave jazz dallo stesso Spadoni e dal compositore Stefano Garau. L’Orchestra Jazz dei ragazzi, composta da circa trenta elementi per la gran parte studenti dei licei musicali, sarà diretta da Roberto Spadoni.

L’evento, come tutti i concerti di Stintino Jazz&Classica, è gratuito e aperto a tutti fino fino a esaurimento posti. La rassegna curata dall’Associazione Culturale LABohème è realizzata in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Museo della Tonnara e Comune di Stintino.

