StintinoJazz, arriva Bruno Tommaso

A StintinoJazz domani è il giorno di Bruno Tommaso. Il decano del jazz italiano, dalla prima edizione docente delle masterclass stintinesi, sarà impegnato giovedì 13 luglio in un doppio appuntamento.

Alle 12 nella sala conferenze del Museo della Tonnara presenterà in anteprima il libro “La fabbrica dei suoni”. Scritto a quattro mani con il compositore sassarese Stefano Garau. Il libro, pubblicato dall’Associazione LABohème insieme al Liceo “Azuni” di Sassari, è un manuale destinato alle scuole con aneddoti, fotografie. Le partiture di brani originali scritti da Tommaso e Garau. Alla presentazione seguirà un breve concerto per flauto e arpa con Annamaria Carroni e Laura Meloni.

Alle 21, ancora in sala conferenze al MuT è invece prevista la lezione-concerto “Mondi musicali a confronto” con musiche da camera originali scritte da Bruno Tommaso. Eseguite da un insolito quintetto composto da Fiorenza Nieddu (violino), Sergio Lambroni (viola), Dante Casu (clarinetto), Roberto Mura (corno) e Roberto Spadoni (chitarra).

Sono iniziate, intanto, le lezioni della masterclass “Composers&arrangers” tenuta da Bruno Tommaso e Roberto Spadoni. Gli iscritti scriveranno con l’ausilio dei due docenti alcuni brani originali che sabato 15 luglio saranno eseguiti da un ensemble di musicisti professionisti riuniti per l’occasione nel concerto conclusivo del seminario. Stintino Jazz&Classica è una rassegna curata dall’Associazione Culturale LABohème e realizzata in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Museo della Tonnara e Comune di Stintino.

